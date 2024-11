Christian Ramos es echado de Sport Boys por segunda vez en menos de un año con el mismo mensaje

Sport Boys logró salvarse del descenso a pesar de haber realizado una campaña irregular en la Liga 1 2024. Tras ello, se conoció que la dirigencia del cuadro rosado decidió la salida de más de 20 futbolistas para la próxima temporada. Entre ellos figura Christian Ramos, quien, curiosamente, había sido echado del mismo equipo hace menos de un año.

Además, el conjunto porteño le dedicó un mensaje igual en las redes sociales, lo que llamó la atención de varios usuarios. "Gracias. Los siguientes jugadores no continuarán con nosotros en la próxima temporada. Suerte en sus próximos retos", escribió este equipo en sus cuentas oficiales.

¿Cómo echaron a Christian Ramos de Sport Boys en el 2023?

A finales del 2023, Christian Ramos reveló que se enteró por las redes sociales que no iba a continuar en Sport Boys.

"Terminé jugando en Sport Boys, salvamos la categoría y todo. Después me voy de vacaciones. Había una persona que veía el tema de Sport Boys, me decía que iba por el buen camino, que se había trabado un poco, siempre me informaba. Pero un día yo estaba en mi casa y vi que pasó esto. Le comuniqué a la persona para ver si él sabía de algo o le habían avisado, y me comenta que no", señaló

Sport Boys prepara purga para la próxima temporada

Según el periodista Gustavo Peralta, más de 20 jugadores de Sport Boys no continuarán en el 2025. Entre ellos se encuentran Brandon Palacios, Edinson Chávez y Kevin Peña.

"Brandon Palacios, Christian Ramos, Edinson Chávez y Kevin Peña son los primeros en dejar el club por cuestiones extrafutbolísticas. El técnico Paulucci tuvo mano dura con estos cuatro elementos que no fueron considerados más por el estratega argentino. Y además, se tiene planeado que se vayan más de 20 jugadores. Varios con contrato donde se busca resolver o prestarlos", publicó el comunicador en 'X'.