Estos son los partidos que restan para la finalización del Torneo Clausura:

- Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos | 11.00 a. m.

- Los Chankas vs. Universitario | 3.00 p. m.

- Alianza Lima vs. Cusco FC | 3.00 p. m.

- Melgar vs. Deportivo Garcilaso | 3.00 p. m.