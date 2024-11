Si bien Los Chankas en la última fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto ya no pelean por nada, tienen la oportunidad de arruinarle la fiesta a Universitario en la definición del certamen. En esa línea, Carlos López, la máxima figura del cuadro de Andahuaylas, cuenta con otro motivo especial para ganarle a la 'U': darle una 'mano' al que podría ser su equipo en la próxima temporada, Alianza Lima.

El atacante cafetero no inició las acciones en el último compromiso de los andahuaylinos ante Alianza Atlético en el Estadio Campeones del 36 porque el DT César Vaioli lo guardó para el cotejo ante los cremas, aunque ingresó en el minuto 63 por Abel Casquete. A propósito de ello, el delantero aclaró si jugará por los blanquiazules la próxima temporada.

Carlos López juega en Los Chankas desde el 2023. Foto: Luis Jiménez/GLR

¿Carlos López jugará por Alianza Lima en 2025?

En los últimos meses, el nombre de Carlos López ha sido constantemente relacionado con Alianza Lima. En ese sentido, en una entrevista para el programa 'L1 radio', el futbolista cafetero reveló si las negociaciones con el club íntimo se encuentran avanzadas previo al choque que sostendrá ante su 'compadre' en el cierre del Clausura.

"No es verdad. Mi representante habló y me dijo que estaban viendo, pero no es nada concreto. Hoy quiero terminar bien con Los Chankas y esperar lo mejor para la próxima temporada", afirmó el máximo goleador del elenco de Apurímac con 11 tantos en el año.

Previamente, en septiembre, López había expresado su alegría por el interés de un equipo grande en él. "Cualquier jugador quisiera jugar en el equipo más grande del país. Yo trabajo para eso y las cosas, en lo personal, están saliendo bien. Muy feliz porque se escuchan los comentarios y hay rumores, pero sigo trabajando y enfocado en Los Chankas", expresó en aquella oportunidad.

¿Cuánto vale Carlos López Vanegas?

De acuerdo con el portal especializado Transfermrkt, el jugador de 30 años tiene una carta pase valorizada en 550.000 euros. Esto representa el mayor valor que ha alcanzado en su trayectoria como futbolista.