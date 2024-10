En la segunda semifinal de la Copa Centroamericana 2024, Herediano y Real Estelí se encuentran en un duelo que promete intensidad y emoción tras el empate sin goles en el juego de ida. Este partido será decisivo para determinar cuál de los dos equipos avanzará a la final, por lo que ambos clubes se preparan para mostrar lo mejor de su fútbol. Con la serie aún abierta, los fanáticos esperan una noche llena de acción, mientras sus equipos luchan por dejar una huella en el torneo regional.

La ventaja de jugar en casa podría beneficiar al Herediano, que buscará imponerse ante el conjunto nicaragüense, quien a su vez llega con la firme convicción de dar la sorpresa. Real Estelí no se siente menos en esta contienda y advierte que su objetivo es conquistar la final, una meta para la cual han trabajado a lo largo de toda la temporada.

¿Cuándo juega Herediano vs Real Estelí por la semifinal de la Copa Centroamericana 2024?

El partido de vuelta entre Herediano y Real Estelí se jugará el jueves 31 de octubre de 2024. Tras un primer enfrentamiento en el que ambos equipos demostraron tener propuestas sólidas, pero defensivas, se espera que en este segundo partido se enfoquen en una estrategia más al ataque.

Herediano, el equipo costarricense, ha demostrado una campaña consistente, apoyado por una afición que se hace sentir en cada encuentro. Sin embargo, el Real Estelí ha dejado claro que no llegó a esta instancia solo para participar, sino para competir y pelear por un lugar en la gran final.

¿A qué hora juegan Herediano vs Real Estelí?

El encuentro entre Herediano y Real Estelí está programado para comenzar a partir de las 8.00 p. m. tanto en Costa Rica como en Nicaragua. El Estadio Eladio Rosabal Cordero se prepara para recibir a los seguidores de Herediano, mientras que muchos seguidores del Real Estelí estarán atentos desde Nicaragua y otros puntos de la región. Aquí te mostramos la hora de inicio en otros países si no quieres perderte nada de este partidazo:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 8.00 p. m.

8.00 p. m. Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 9.00 p. m.

9.00 p. m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 10.00 p. m.

10.00 p. m. Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay: 11.00 p. m.

11.00 p. m. España: 4.00 a. m. (del viernes 1 de noviembre).

¿Dónde ver Herediano vs Real Estelí EN VIVO?

La transmisión del partido Herediano vs Real Estelí será accesible para los fanáticos a través de Disney Plus en toda Latinoamérica.

¿Cómo ver Herediano vs Real Estelí ONLINE?

Para ver Herediano vs Real Estelí desde un dispositivo móvil o una computadora, debes estar suscrito al servicio de Disney Plus. No obstante, también puedes seguir tanto la previa como el minuto a minuto del cotejo a través de la cobertura de La República Deportes.