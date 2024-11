River busca una epopeya y Mineiro sellar boleto a final de la Libertadores

El argentino River Plate intentará la hazaña de ganar por cuatro goles para alcanzar la final de la Copa Libertadores, cuando reciba el martes al brasileño Atlético Mineiro, que tratará de sellar el boleto al duelo decisivo.

El 'Galo' hizo buena parte de su trabajo el martes pasado con una rotunda goleada por 3-0 en Belo Horizonte, un resultado que allana bastante el camino a los dirigidos por el argentino Gabriel Milito.

Sin embargo, River, dirigido por Marcelo Gallardo, el DT más exitoso de su historia, se niega a darse por vencido y en su bastión del Monumental, con más de 80.000 hinchas en las tribunas, tratará de revertir una serie sumamente compleja.

A favor del equipo de la banda roja juegan su historia y el protagonismo ganado en los últimos años en la Libertadores, con títulos en 2015 y 2018, una final perdida en 2019 ante Flamengo en el último minuto, y semifinales en 2017, 2020 y 2024, con varios 'mata-mata' épicos que cimentaron el aura copera de Gallardo y su plantel.

Sin embargo, Mineiro se encargó de hacer trizas la semana pasada el invicto que River ostentaba en esta edición de la Copa, con el poderío ofensivo que conformaron Hulk, Paulinho y Deyverson, autor de un doblete.

Con la cabeza en la semifinal

Para este desquite, ambos clubes eligieron resguardar a sus titulares: River jugó con mayoría de suplentes en el 0-0 contra Defensa y Justicia por la Liga argentina en la que ocupa el 8º puesto, mientras que el Mineiro cayó 3-1 como local frente a Inter de Porto Alegre en el Brasileirao, en el que figura 9º en la tabla.

El DT Milito anticipó: "Tenemos una manera de jugar y no la vamos a cambiar. Intentaremos desarrollar nuestro juego, realizar un buen partido, ser muy competitivos, valientes, jugar con personalidad. He jugado muchas veces ante River en cancha de ellos, y lo recomendable no es defender y meterse solo atrás".

En cambio, Gallardo se mostró preocupado por la sequía del artillero colombiano Miguel Borja y la falta de gol que arrastra River, con apenas un tanto anotado (y de penal) en los últimos cinco partidos, un dato preocupante de cara a un cotejo en el que debe marcar al menos tres -y sin recibir- para forzar una definición por penales.

"Nos está costando. Buscamos objetivos cortos, a ver si podemos hacer ese gol que no estamos haciendo, que genere una emoción positiva en todos. Nos enfrentaremos a un rival difícil, a un buen equipo, pero va a ser un partido completamente diferente al del martes (pasado)", aventuró el DT de River.

El millonario afronta una sola duda en el lateral izquierdo, donde el mundialista Marcos Acuña aún se recupera de una tendinitis y será esperado hasta última hora.

También Mineiro contará con buena parte de su nómina, incluida la posible vuelta del volante argentino Matías Zaracho.

El encuentro se jugará el martes desde las 21H30 locales (00H30 GMT del miércoles) y será dirigido por el colombiano Wilmar Roldán.

El ganador se medirá en la finalísima en el estadio Monumental el 30 de noviembre contra el vencedor de la otra semifinal, en la que Botafogo sacó una enorme distancia al golear 5-0 a Peñarol en la ida.

Estas son las posibles formaciones:

River: Franco Armani - Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz y Marcos Acuña o Enzo Díaz - Nacho Fernández, Matías Kranevitter, Manuel Lanzini o Santiago Simón, y Maximiliano Meza - Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Atlético Mineiro: Everson - Lyanco, Rodrigo Battaglia y Junior Alonso - Gustavo Scarpa, Fausto Vera, Alan Franco y Guilherme Arana - Deyverson, Hulk y Paulinho. DT: Gabriel Milito.

