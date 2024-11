"Ningún jugador ni club saben quién ha ganado" el Balón de Oro

"Ningún jugador ni club saben este lunes por la tarde (horario europeo)quién ha ganado" el Balón de Oro, dijo a la AFP uno de los organizadores de la ceremonia, que el Real Madrid decidió boicotear al pensar que Vinicius no será coronado.

"Todos los clubes y los jugadores reciben el mismo trato", añadió esta fuente, recordando las estrictas normas de confidencialidad que se decidieron para esta edición de 2024, cuyos ganadores se conocerán en una gala en París este mismo lunes.

Convencido de que su atacante brasileño Vinicius no será el ganador del premio, pese a partir como favorito, el Real Madrid decidió no viajar a la capital francesa y no tendrá delegación en el Teatro del Châtelet.

"Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinicius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal. Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta", declaró a la AFP el club madrileño.

La organización del Balón de Oro decidió innovar este año, manteniendo en secreto hasta el final la identidad del premiado para evitar cualquier filtración a la prensa. Los años precedentes, el nombre del laureado se indicaba de manera confidencial días antes de la ceremonia. Todos los nominados estaban invitados a la ceremonia de París.

La ausencia de los jugadores del Real Madrid y la declaración del club dejan entrever que ni Vinicius ni Dani Carvajal ni Jude Bellingham, protagonistas de la Liga de Campeones ganada por el club, recibirán el trofeo, dejando vía libre al centrocampista español del Manchester City Rodri. Vencedor de la Eurocopa-2024 con la 'Roja, Rodri (28 años) fue elegido Mejor Jugador del torneo por la UEFA.

El Balón de Oro es atribuido por una votación de un jurado formado por periodistas que representan a las 100 primeras naciones del ranking FIFA.

eba/dam-dr/ol