¡No se hicieron daño en Cajabamba! Comerciantes Unidos empató 0-0 con ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura

Este es el once inicial de los tarmeños. Foto: Asociación Deportiva Tarma - ADT de Tarma

Comerciantes Unidos y ADT ya no pelean nada en esta temporada. Foto: Liga 1 Te Apuesto

Comerciantes Unidos y ADT igualaron 0-0 en el partido jugado por la fecha 16 del Torneo Clausura 2024 en la LIga 1 Te Apuesto. Pese a que el cuadro tarmeño intentó más, no pudo abrir el marcador. Con este resultado, El Vendaval Celeste se quedó décimo con 20 puntos, mientras que Las Águilas Cutervinas permanecen en la antepenúltima casilla. Es preciso señalar que ambos equipos ya no pelean ninguna clasificación y también se salvaron del descenso.

Comerciantes Unidos vs ADT EN VIVO 17:29 Final del partido Ambas escuadras igualaron sin goles en Cajabamba. 16:35 Inicia el segundo tiempo Ya se juega la etapa complementaria de este encuentto por la penúltima fecha del Clausura. 16:18 Finalizó la primera mitad Los primeros 45 minutos acaban de culminar en Cajabamba. 16:15 Se jugará un minuto más en el primera mitad Bruno Pérez ordenó al cuarto árbitro que el partido entre Comerciantes Unidos y ADT se extenderá por 60 segundos en su primer tiempo. 15:31 Inició el partido Ya se juega el primer tiempo del cotejo en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara. 15:11 Alineación confirmada de ADT Este es el once inicial de los tarmeños. Foto: Asociación Deportiva Tarma - ADT de Tarma 15:10 Alineación confirmada de Comerciantes Unidos Este es el equipo titular de Las Águilas Cutervinas. Foto: Club Comerciantes Unidos - Cutervo

Comerciantes Unidos vs ADT: previa

Comerciantes Unidos viene de empatar sin goles con Sport Boys. El equipo de Carlos Silvestri se salvó del descenso el último sábado tras la victoria de Mannucci sobre César Vallejo y no disputará nada en estas dos jornadas restantes.

ADT, por su parte, viene de ganar 2-0 a Unión Comercio y se ubica en la casilla número 10 del Clausura con 19 puntos. El cuadro tarmeño ya clasificó a la Copa Sudamericana al igual que Cienciano. A solo horas del inicio del partido, la organización de la Liga 1 confirmó que el duelo no se podría jugar con VAR debido a que las protestas dificultaron el traslado de las cámaras.

Comerciantes Unidos vs ADT se jugará sin VAR. Foto: Liga 1

¿A qué hora juegan Comerciantes Unidos vs ADT?

En territorio peruano, el Comerciantes Unidos vs ADT por la penúltima fecha de Torneo Clausura está programado para las 3.30 p. m.

¿Dónde ver Comerciantes Unidos vs ADT?

La transmisión del Comerciantes Unidos vs ADT estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 Max). El espacio está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV y Best Cable. Además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.

Comerciantes Unidos vs ADT: alineaciones posibles

Comerciantes Unidos: Zamudio, Cossío, Gómez, Santillán, Ramos, Mayora, Palacios, Serrano, Olivares, Rodríguez y Medina.

Zamudio, Cossío, Gómez, Santillán, Ramos, Mayora, Palacios, Serrano, Olivares, Rodríguez y Medina. ADT: Barrios, Reyes, Camacho, Benítez, López, Salazar, Morales, Ascues, Ramírez, Neira y Quinteros.

¿Cómo ver la Liga 1 EN VIVO por internet?

Si quieres seguir el Comerciantes Unidos vs ADT por internet, ingresa a la plataforma de Liga 1 Play. En esta web, tienes que suscribirte y pagar una membresía para disfrutar todos los compromisos por streaming. No obstante, no es la única opción, ya que puedes sintonizar los compromisos en las aplicaciones DGO y Claro Video.

¿Cómo ver Comerciantes Unidos vs ADT ONLINE?

Para que no te pierdas el Comerciantes Unidos vs ADT por internet, puedes sintonizar la cobertura GRATIS en la web de La República Deportes, sitio en el que se publicarán los goles y todas las incidencias del encuentro.

¿Cuánto cuesta ver Comerciantes Unidos vs ADT vía L1 MAX?

Según la empresa de TV por cable y/o satélite que tengas contratada, estos son los precios que deberás pagar por una suscripción mensual al canal L1 Max para ver el Comerciantes Unidos vs ADT.