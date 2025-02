¡Alianza Lima celebra 124 años! Aniversario lleno de glorias, títulos y arraigo popular

No solo La Victoria está de fiesta, sino también —como dicen los hinchas blanquiazules— la mitad más uno del país. Uno de los clubes más populares del país —queda en el debate si es el más grande o no— está de aniversario. Alianza Lima, que nació en uno de los distritos más tradicionales del Perú, cumple un año más de vida institucional este 15 de febrero. 124 para ser más específico. 124 de una basta y rica historia de la que cualquier fanático, simpatizante o seguidor se sentiría orgulloso.

Y es que en la vida no solo se trata de rotularse como el ganador de más títulos —aunque el cuadro victoriano tiene un amplio palmarés con el que puede defenderse—, sino también de cómo afrontar la vida misma defendiendo y usando esos colores por encima de todos. Desde La Victoria misma se enseñó que Alianza Lima significa más que salir campeón, significa un abrazo en el estadio, compartir buenos momentos con tus amigos o familiares, sonreír constantemente, enorgullecerse por las figuras que vistieron la blanquiazul y más.

Levantarse. Caerse, pero no rendirse y salir adelante. Así es como los primeros aliancistas se forjaron desde la calle Cotabambas en el distrito de La Victoria. Se rebelaron ante la adversidad, enamoraron a miles de personas con su juego, volvieron creyentes a los incrédulos, se convirtieron en populares y destilaron magia por todo el país, tanto así que construyeron un legado que hoy difícilmente pueda ser manchado por comentarios negativos o porque simplemente algunos tienen envidia por la rica historia que posee el cuadro victoriano.

Desde Alejandro Villanueva, quien se convirtió en el máximo ídolo de Alianza Lima, hasta grandes nombres que no solo marcaron un hito en la historia del fútbol peruano, sino que retumbaron en todo el mundo como Teófilo Cubillas, Pedro Pablo 'Perico' León, César Cueto, pasando la posta a otras figuras que brillaron en el plano internacional como Claudio Pizarro, Jefferson Farfán, André Carrillo o el mismísimo Paolo Guerrero —que regresó hace poco al club de sus amores—. Nombres que no hacen más que uno se sienta orgulloso.

Pero ahí no queda la cosa. Son 124 años. Y 124 años no lo cumple cualquiera. En medio de un gran arranque en la Copa Libertadores 2025 y a puertas de un partido ante Boca Juniors, el estadio luce lleno cada vez que juegan los 11 guerreros blanquiazules. No importa si sea Matute, el Nacional o incluso el Mansiche de Trujillo. Cada coloso donde los sucesores de Alejandro Villanueva visitan, termina explotando de miles de hinchas, quienes demuestran su amor por la camiseta, los colores y la institución. Algo que se ha vuelto difícil copiar o imitar en la actualidad, pues solo en el extranjero se pueden ver este espectáculo.

124 años donde los blanquiazules han dejado un nombre muy marcado en el mundo del fútbol. No hay rincón en el planeta en el que no conozcan a Alianza Lima. Esto debido a los grandes exponentes y figuras que salieron del cuadro victoriano para triunfar en otros continentes, resaltando también lo hecho por el que es considerado el mejor mediocampo en la historia de la selección peruana en los mundiales.

En conclusión, ¿qué significa Alianza Lima? No solamente es un club. Porque encasillar todo lo expuesto anteriormente en algo simplemente como un equipo de fútbol sería faltarle el respeto a los 124 años de vida institucional. ¿Qué es Alianza Lima? Se podría definir como un estilo de vida. Una herramienta para ser feliz, para afrontar la vida. ¿Por qué Alianza Lima? Porque uno se identifica con los luchadores, rebeldes y los que siempre salen adelante. Y por último, ¿hasta cuando Alianza Lima? Hasta la muerte.

Matute se llena cada vez que juegan los íntimos. Foto: Alianza Lima

¿Quiénes son las figuras más importantes que han pasado por Alianza Lima?