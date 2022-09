Defensa y Justicia vs. San Lorenzo: ¿dónde y a qué hora ver el partido de hoy por liga argentina?

Ver Defensa y Justicia vs. San Lorenzo HOY, lunes 5 de septiembre, por la fecha 17 de la Liga Profesional Argentina. El duelo comenzará a las 7.00 p. m. (hora argentina), 5.00 p. m. (hora peruana), y se disputará en el estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello.

El choque contará con la TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de TyC Sports y TNT Sports. Además, este y otros partidos de hoy tendrán una cobertura GRATIS ONLINE en la web de La República Deportes.

Defensa y Justicia vs. San Lorenzo: ficha del partido

Partido Defensa y Justicia vs. San Lorenzo ¿Cuándo juegan? HOY, 5 de septiembre ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora argentina), 5.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello ¿En qué canal? TyC Sports y TNT Sports

Defensa y Justicia vs. San Lorenzo: últimos partidos

¿A qué hora juegan Defensa y Justicia vs. San Lorenzo?

El enfrentamiento entre Defensa y Justicia vs. San Lorenzo se disputará este en las instalaciones del estadio Norberto ‘Tito’ Tomaghello. Conoce el horario según tu zona geográfica:

Perú, Colombia, Ecuador, México: 5.00 p. m.

Chile, Bolivia, Venezuela, Paraguay: 6.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Defensa y Justicia vs. San Lorenzo?

El cotejo entre Defensa y Justicia vs. San Lorenzo contará con la TRANSMISIÓN EN VIVO Y EN DIRECTO de TyC Sports y de TNT Sports.

¿Qué canal es TyC Sports?

Satélite

DirecTV: canal 629 (SD), canal 1629 (HD)

InTV: canal 100 (SD), canal 621 (HD).

Cable

Cablevision: canal 22 (analógico), canal 101 (digital)

Telered: canal 19 (analógico), canal 101 (digital), canal 120 (HD)

Supercanal: canal 24 (analógico), canal 107 (digital).

IPTV

Cablevision: canal 101 (HD)

Dibox: canal 103 (HD)

Movistar TV: canal 207 (HD).

¿Cómo ver Defensa y Justicia vs. San Lorenzo por internet?

Para que no te pierdas la transmisión por internet de Defensa y Justicia vs. San Lorenzo, sintoniza la señal de TyC Sports Play, servicio de streaming que incluye los partidos de esta cadena deportiva. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo ver Defensa y Justicia vs. San Lorenzo ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Defensa y Justicia vs. San Lorenzo por internet, puedes sintonizar la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde jugarán Defensa y Justicia vs. San Lorenzo?

El recinto que albergará el cotejo entre Defensa y Justicia vs. San Lorenzo por la Liga Profesional Argentina será el Estadio Monumental, recinto inaugurado en 1938 y con capacidad para albergar a 72.054 hinchas.