El polémico comentario de Silvio Valencia sobre Jefferson Farfán: “Yo mandaría a que le rompan la pierna”

Alianza Lima se prepara para enfrentar a Universitario de Deportes por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022. En medio de ello, se conoció que Jefferson Farfán comenzó a entrenar con el resto de sus compañeros y que podría reaparecer en el clásico del fútbol peruano.

Posteriormente, el comentarista deportivo Silvio Valencia se refirió a la posibilidad de que la ‘Foquita’ vuelva a los campos de juego en el duelo ante los cremas y realizó polémicos comentarios.

“Ojo, ah, yo mandaría a que vayan, a que le rompan la pierna. Yo como técnico lo haría”, indicó el hombre de prensa durante el programa de la plataforma de YouTube “Minuto caliente”.

“Si yo veo que él está allí, abajo nomás a golpearlo. Tú no puedes exponer a alguien que no está bien. Cada jugador que entra al campo, lo hace bajo su responsabilidad para que tú puedas golpearlo o no. Yo no sé para qué pones a un hombre que no puede jugar y sacrificarlo”, agregó.

Farfán volvió a hacer fútbol con Alianza Lima

Este jueves 1 de setiembre, Jefferson Farfán volvió a hacer fútbol con el plantel de Alianza Lima luego de varios meses de ausencia, según informó el periodista de Líbero José Varela.

“Esta mañana, en Alianza Lima, se llevó a cabo el partido de práctica con miras al clásico ante Universitario y Jefferson Farfán jugó un tiempo. Se aproxima un nuevo capítulo en la historia del ‘10 de la calle’”, escribió el comunicador en su cuenta oficial de Twitter.