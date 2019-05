¡Atención fanáticos! Ya hay 3 luchas confirmadas para WWE Live Lima

Los seguidores de la lucha libre en nuestro país están contando los días para que llegue aquel anhelado sábado 24 de agosto cuando podrán ver en vivo a los mejores luchadores de WWE. La empresa organizadora Move Concerts anunció los primeros 3 combates confirmados.

Se trata de luchadores de calibre y emparejamientos dignos de los PPV's más importantes de la compañía. Algunos hacen su regreso al Perú, mientras que otros estarán debutando en nuestro país, lo que es seguro es que todos serán bien recibidos por el público que está ansioso por verlos.

1) Kofi Kingston vs. Dolph Ziggler

El actual campeón de WWE, Kofi Kingston, se enfrentará a Dolph Ziggler en un mano a mano que podría ser por el título más importante de SmackDown. Ambos luchadores ya tuvieron su primer encuentro en el último programa del 'show azul' y se medirán en Arabia Saudita en el evento WWE ShowDown.

El oriundo de Ghana llega por tercera vez a nuestro país pero ahora lo hace como monarca máximo, las dos veces anteriores se presentó como parte de The New Day en sendas luchas en parejas. Por su parte, 'The Showoff' ya se presentó en Lima en una triple amenaza ante Baron Corbin y Bobby Roode.

2) Roman Reigns vs. Drew McIntyre

Lima presenciará la revancha de este par de colosos luego de su primer enfrentamiento en Wrestlemania 35. Roman Reigns hace su segunda visita a nuestra capital luego de derrotar a Rusev en el 2016, mientras que el escocés tendrá su primera presentación en Perú.

3) Bayley vs. Charlotte Flair

Charlotte Flair podría tener su tercer combate titular en Perú si es que Bayley sigue siendo la campeona, antes cayó ante Sasha Banks y en el 2017 retuvo el título de SmackDown venciendo a Natalya. La actual monarca de la 'marca azul' luchará por primera vez en nuestro país.

La cartelera podría sufrir cambios debido a las historias de WWE, cambios de marca de algunos luchadores o lesiones.