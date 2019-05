Woodman defiende a nadador Fiol

El ex presidente del Instituto Peruano del Deporte, Arturo Woodman, salió en defensa del nadador Mauricio Fiol, quien es nuestra carta de medalla en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

“En lo que respecta a los resultados deportivos en los Panamericanos, indudablemente que es y será un factor muy importante y trascendental para el éxito en general de este evento. Dentro de esta realidad todas las federaciones y deportistas tienen que seguir trabajando para lograr importantes triunfos”, dijo Woodman.

“Aparte de los éxitos y satisfacciones directas, el país entero se sentirá orgulloso e incentivado, y con el motivo de hacer la organización de los Panamericanos en el Perú cumpliendo uno de sus principales objetivos”, agregó.

Luego Woodman abordó el tema Fiol: “Para lograr estas metas, no puede aceptarse el negativismo antideportivo que está tomando la Federación de Natación de no aceptar la participación de Mauricio Fiol, que después de 4 años de alejamiento de las competencias está en condiciones de participar y, sobre todo, de dar apoyo fundamental al equipo de natación. Si no aceptan la participación de Fiol, se va en contra de los resultados que podría obtener el equipo”, sostuvo Woodman.