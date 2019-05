Giro de Italia 2019: empieza la primera gran vuelta de ciclismo

El Giro de Italia 2019 empieza este sábado 11 para el deleite de los fanáticos del ciclismo. Esta competencia, una de las tres Grandes Vueltas del tour mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), mantendrá la atención de sus seguidores y competidores por 23 días.

Con algunas bajas importantes, y sin su campeón defensor, el Giro de Italia celebra su edición número 102 con un panorama de seis claros favoritos, dos de ellos, en su momento, quedaron primeros en la competencia italiana en anteriores ocasiones.

El Giro capta la atención de distintos seguidores del ciclismo al ser una Gran Vuelta —la primera de la temporada—, al mismo nivel del Tour de Francia o de la Vuelta a España. Asimismo, de poco más de tres semanas de duración, no solo premiará al mejor en la clasificación general, también a categorías específicas.

Etapas del Giro de Italia 2019

Como parte de una de las competencias más atractivas de este deporte y de mayor duración, el Giro de Italia 2019 tiene 21 etapas entre los 23 días —dos son de descanso para los ciclistas—, totalizando un recorrido de 3518,5 kilómetros. 7 de las jornadas son finales en alto, 5 de montaña y 3 de contrarreloj —una de estas en San Marino—. Hay que mencionar que, para este año, Israel no estará dentro de la ruta.

Las jornadas de menor distancia de esta competencia de ciclismo son las de contrarreloj, siendo la etapa inicial, en Bologna, la más corta con 8 km. En el resto del circuito, le sigue el periodo 5, de 140 km. La de mayor distancia es la etapa 8.

Cabe destacar que en el Giro de Italia las etapas 10 y 11 son de llano total, mientras que las más complicadas son las etapas 14, 16 y 20.

Equipos del Giro de Italia 2019

Son 22 equipos que participarán para esta edición del Giro de Italia 2019. Los favoritos para la competencia son el grupo español Movistar Team sin uno de sus referentes fuertes, Astana Pro, Bahrain–Merida, Jumbo–Visma y Mitchelton–Scott. Llama la atención Deceunink–Quick Step por su líder Elia Viviani, mientras que Bardiani team es el único equipo completamente integrado por ciclistas italianos. Son 11 latinos que participarán, la mayoría procedente de Colombia.

Clasificación Giro de Italia 2019

Como mencionamos anteriormente, el Giro de Italia, al ser una de las Grandes Vueltas, no solo cuenta con la clasificación general, también con categorías parciales: por puntos, de montaña, de los jóvenes y por equipos.

El ganador del Giro 2019, primero en la general, ganará 850 puntos para la clasificación del Tour Mundial de Ciclismo.

Los favoritos del Giro de Italia 2019

Para el Giro de Italia 2019, hay seis claros favoritos para ganar la competencia:

Vincenzo Nibali se perfila como la opción italiana para llevarse el Giro. Ganó las ediciones del 2013 y 2016. El holandés Tom Dumoulin quedó primero en la edición por los cien años de esta competencia. El británico Simon Yates espera sumar su segunda grande después de conseguir el año pasado la Vuelta a España.

Desde el lado ibérico, Mikel Landa es la opción ibérica para ganar el Giro de Italia2019. El vasco quedó tercero en el 2015. A su vez, el colombiano Miguel Ángel López parte como líder de su equipo para superar el tercer lugar del 2018, aunque con necesidad de mejorar en contrarreloj. El esloveno Primoz Roglic también llega a la competencia con chances, al poder dar lucha en las distintas características de este torneo de ciclismo.

Los ausentes del Giro de Italia 2019

No se puede dejar de mencionar a los competidores faltantes, sea por lesión o decisión de cara a participar en el Tour de Francia: el británico Chris Froome, campeón del Giro de Italia en el 2018, prefirió enfocarse en el circuito galo; le sigue el paso el colombiano Nairo Quintana; Egan Bernal y el español Alejandro Valverde quedaron fuera por lesión; el francés Julian Alaphilippe y el eslovaco Peter Sagan estarán en el Tour de California.

Canales que transmiten el Giro de Italia 2019

Italia: Rai Sports, Rai 2

Europa: Eurosport

Francia: La Chaine L’Equipe

Hungría: MTVA

Gales: S4C

Luxemburgo: RTL

Estados Unidos y Canadá: OTT Fubo.TV y Flobikes.com (por suscripción)

Colombia: Caracol TV

México y Centroamérica: TDN

Sudamérica y el Caribe: ESPN

Sudáfrica: Supersport

Australia y el sudeste de Asia: Eurosport

Japón: DAZN, OTT

Nueva Zelanda: Sky Sport

China, África Subsahariana y el subcontinente indio: plataforma Global Cycling Network

País Vasco (España): EITB

Cantón Ticino (Suiza): RSI

Horarios de transmisión del Giro de Italia 2019

Italia: 12:25 p.m.

España: 12:25 p.m.

Colombia: 5:25 a.m.

Perú: 5:25 a.m.

Ecuador: 5:25 a.m.

Francia: 12:25 p.m.

Costa Rica: 4:25 a.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington): 6:25 a.m.