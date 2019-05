Hidalgo tocó el cielo

Richard Hidalgo siempre quiso llevar al Perú a lo más alto. De ahí que su pasión por el montañismo lo llevó a querer rendirle un homenaje a nuestro país por los 200 años de Independencia, que se celebrará el 28 de julio del 2021: escalar las 14 montañas más altas del mundo, por encima de los 8.000 metros, sin oxígeno suplementario para flamear el pabellón nacional.

Nuestro compatriota ya había conquistado seis montañas: el Shisha Pangma (8.027 m), Cho Oyu (8.201 m) , Manaslu (8.163 m), Annapurna (8.091 m), Gasherbrum II (8.035 m) y el Broad Peak (8.051 m). Sin embargo, el destino no quiso que lograra una hazaña más, pues Hidalgo fue hallado muerto en el monte Makalu, la quinta montaña más alta del mundo.

El cuerpo de Hidalgo, de 52 años, fue hallado en su carpa a 6.600 metros por guías sherpas que fueron a ver por qué no se había despertado por la mañana. “Los guías dijeron que parecía haber muerto mientras dormía. Estamos viendo cómo transportar su cuerpo”, afirmó a AFP el sherpa Mingma de la organización Seven Summit Treks.

Era su vida

El 6 de mayo, Richard publicó un mensaje en sus redes sociales relatando el avance de su aventura. “Gente, acá estamos a pie de lucha con todo”, escribió nuestro compatriota. “Hoy ya es martes acá en Makalu y estoy dejando todo listo para subir a 6.700 msnm donde esta ubicado el CB3 (Campamento Base 3) para luego regresar al CBA (Campamento Base Avanzado). ¡Ya les iré contando más de esta increíble expedición! Gracias a todos”, se lee en el que sería su último mensaje.

“Seguimos un poco en shock” dijo su mánager, Pablo Nalda, tras ser consultado por la partida de Hidalgo. “Lo único que nos deja un poco felices es que murió haciendo lo que le gusta”, añadió. “Recibí una llamada desde Nepal a las 4:10 de la mañana pensando que era Richard que me iba a contar de cómo iba su expedición. Había hablado con él el lunes por la noche y me había dicho de que la montaña no era difícil. Pensé que era una broma, hasta que tuve que asumir que era cierto. Richard siempre trató de llevar la bandera del Perú a lo más alto del mundo y ahora puso la vara mucho más alta, porque la llevó hasta el cielo”, indicó. ❖

Los logros de Hidalgo