Canelo vs Jacobs: mira los potentes ganchos que le aplicó el retador al mexicano [VIDEO]

Durante el round 7 de la pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez vs Daniel Jacobs, el luchador estadounidense le aplicó un golpe impresionante con el puño izquierdo al mexicano en el evento de box en el T-Mobile Arena.

No fue el único gancho que Jacobs le aplicó a ‘Canelo’ Álvarez. En el round 9 volvió a darle el certero izquierdazo al boxeador azteca.

Durante todos los asaltos, el peleador norteamericano demostró ser un buen rival para el mexicano, quien solo ha perdido en una ocasión en sus 55 peleas.

No obstante, el favoritismo fue para ‘Canelo’, dado que, finalizado los 12 rounds de la pelea de box, ganó por 115-113, 115-113 y 116-112 conseguidos por Daniel Jacobs.

Se trata de la victoria número 52 para Saúl Álvarez, mientras que el ‘Miracle Man’ suma su tercera derrota en 38 combates de box.

Jacobs connects with a left but Canelo takes it. pic.twitter.com/ChxTynyOZa