Luka Jovic, el delantero que se disputan el Real Madrid y el Barcelona [VIDEOS]

Real Madrid y Barcelona tienen una rivalidad futbolística de larga data. Esta vez no pugnan por un resultado en la cancha, sino más bien por la compra de un jugador que ha puesto en estado de alerta a ambos equipos de España.

Con 21 años a cuestas, el futbolista en cuestión podría ser el jugador que encabece el ataque del Real Madrid y sea una pieza interesante en la delantera del Barcelona.

Actual jugador del Eintracht Frankfurt, Luka Jovic es un gran exponente de la Bundesliga, y quizás ahora se mida en España representando al Real Madrid o al Barcelona. El joven serbio es hijo de un exfutbolista y fue descubierto a los 7 años mientras disputaba un campeonato en su natal Serbia y vistiendo la camiseta del mítico Estrella Roja.

El debut de Luka Jovic en la Superliga se dio a sus 16 años, edad en la que se convirtió en el goleador más joven en la historia del Estrella Roja y, al cumplir 18 años, el Benfica lo fichó por 7 millones de euros que habrían sido destinados al Apollon Limassol, entonces dueño de su carta.

En el cuadro luso Luka Jovic no tuvo muchas oportunidades, por lo que esta es su segundo período en el Frankfurt como jugador cedido con opción a compra. En el cuadro alemán suma 25 goles y 7 asistencias entre Bundesliga y Europa League.

“El futbol lo ha sido todo para mí desde que era un niño. Me pasaría el día entero en el campo y, obviamente, eso me ha dado resultado. Cuando pienso en el hecho de que tendré que retirarme en diez años, me da miedo. El futbol lo es todo para mí. Duele pensar que un día tendré que dejar de jugar”, compendia UEFA.

El Real Madrid y el Barcelona pusieron la mira en Luka Jovic porque el jugador de 21 años ha sido una pieza clave para colocar a su actual equipo en la cuarta posición de la liga, además de darle un boleto a competencias continentales. Y como era de esperarse, para no cesar en la lucha por el título de la Europa League en los cuartos de final.

Luka Jovic ha formado en las filas de la Selección de Serbia desde la categoría Sub-16 y su debut con el equipo mayor fue el año pasado en Rusia 2018, pero aquí solo tuvo un minuto de juego.

Ante el interés del Real Madrid, el Barcelona y hasta del Manchester City, se espera que el Frankfurt ejecute la opción de compra a cambio de 6 millones de euros, pero sería únicamente para terminar su traspaso a alguno de los millonarios clubes que lo pretenden. Según algunos medios de España, Luka Jovic tendría un valor de 60 millones de euros, pero Benfica tendría el 20% de la venta.