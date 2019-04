Fue subcampeón con Francia, campeón de la Champions y lo despidieron por Twitter [FOTOS]

Se enteró una mala noticia y de la manera menos imaginada. El exmediocampista de la selección de Francia, Florent Malouda, era hasta el día de ayer jugador del FC Zúrich. Sin embargo hoy se quedó sorprendido al enterarse que su equipo lo había despedido intempestivamente y sin previo aviso. ¿Cómo se enteró? El mismo futbolista ‘galo’ supo de esta decisión a través de Twitter.

“FC Zúrich y Florent Malouda han decidido por mutuo acuerdo para poner fin a la cooperación recientemente iniciada”, publicó el club suizo en Twitter informando el fin de su contrato.

La respuesta no se hizo esperar. El también exsubcampeón con la selección de Francia en el 2006 mostró su extrañeza y asombro por la información que se hizo en Twitter donde prácticamente se quedaba sin trabajo. “¿Es en serio? No lo sabía?”, respondió a la publicación del FC Zúrich.

El mediocampista de 38 años tiene un amplio recorrido en el mundo futbolístico. Molouda nació en Guyana Francesa, sin embargo su talento lo llevó a Francia para unirse a las filas del Chateaurux, club donde se formó. Luego pasó al Guingamp, equipo que le dio la oportunidad de debutar en la Ligue 1.

Fue recién el Olympique Lyon el club que le dio la vitrina que necesitaba para lucir su fútbol en otros torneos más competitivos. Con ‘Los Leones’ llegó a jugar las temporadas 2005-2006 y 2006-2007.

Al Chelsea llegó en el 2007 donde tuvo su mayor alcance de nivel futbolístico en las seis temporadas que defendió la camiseta de los ‘Blues’. Con ellos logró salir campeón de la Champiosn League en el 2012 tras vencer en la final al Bayern Múnich. Mientras que con la selección de Francia logró el subcampeonato del 2006 tras caer ante la selección italiana.

Der FC Zürich und @realflorentm haben in gegenseitigem Einvernehmen beschlossen, die kürzlich begonnene Zusammenarbeit zu beenden. 👉🏽 https://t.co/rdoQ1Z8Gsq #fcz #fczuerich #stadtclub pic.twitter.com/HXXdUfydc3

really I didn't know that..??