Youtube viral: la condenable patada de Rooney que solo fue advertida por el VAR [VIDEOS]

En Youtube, se hizo viral una fuerte falta por parte de Wayne Rooney hacia el futbolista uruguayo Diego Rossi en el choque de DC United vs. Los Ángeles FC por la MLS. A los 51', el delantero inglés le mostró la planta de los botines a su rival a la altura de la tibia y el peroné de la pierna derecha.

Como se aprecia en el viral de Youtube, el colegiado del encuentro, Robert Sibiga, solo había atinado a sacarle tarjeta amarilla; no obstante, el VAR le advirtió que la infracción no merecía un castigo tan benevolente, por lo que no dudó en expulsarlo del partido.

Diego Rossi, luego de impase, logró recuperarse y continuó jugando. Finalmente el conjunto de California se impuso por 4-0 con un gol del mediapunta mexicano (15'), Carlos Vela, quien había fallado un penal previamente. Precisamente Rossi marcó los tres tantos restantes a los 27', 32' y 76'.

El equipo capitalino venía de completar 3 partidos sin perder: le ganaron a Atlanta United (colero) 2-0, empataron con New York City 0-0, golearon a Salt Lake por 5-0 y sorprendieron a Orlando City en su casa por 1-2. Ahora se ubican en la tercera casilla de la Conferencia Este con 10 unidades, detrás de Toronto y Columbus Crew.

Rooney, cuya estadística registra 16 goles en 25 partidos, se perderá el enfrentamiento de mañana por la MLS ante Montreal Impact, séptimo de la Conferencia Este con 7 puntos.

