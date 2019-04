Manchester City vs Cardiff EN VIVO ONLINE por la fecha 33 de la Premier League

VER EN VIVO | Manchester City vs Cardiff City chocan HOY ONLINE EN DIRECTO vía ESPN 2 | en el Etihad Stadium por la fecha 33 de la Premier League 2019. El partido está programado para la 1:45 p.m. (hora peruana), asimismo, podrás seguir el MINUTO A MINUTO a través de Larepublica.pe con las principales incidencias del partido y todos los goles.

Manchester City (2° con 77 puntos) lucha palmo a palmo con Liverpool para conseguir el bicampeonato de la Premier League. El equipo de Pep Guardiola viene de vencer por 2-0 de visita al Fulham con goles de Bernardo Silva y Sergio Aguero y lo mandó a la segunda división de Inglaterrera.

Los 'Citizens' llevan ocho triunfos consecutivos en la competición doméstica e intentarán ganar en casa para remotar el liderato. "Es una experiencia increíble. No sé cuantos equipos en la historia de la Premier han podido luchar por los cuatro títulos. Estamos preparados y lo vamos a intentar. Es bonito poder vivir esto. En el vestuario hemos hablado de ello y es un privilegio estar en todas las competiciones en abril", confesó Guardiola sobre las opciones en Liga, FA Cup, Copa de la Liga y Champions Legaue.

Por su parte, Cardiff City (18° con 28 puntos) lucha por mantenerse en la Premier League. El conjunto conducido por Neil Warnock viene de caer por 2-1 en casa ante Chelsea y se quedó a cinco unidades de salvarse.

"Tenemos la mejor Liga del mundo pero los peores árbitros. Ellos no entienden lo que tenemos en juego, no pueden cometer errores en este nivel... Mis jugadores se sienten como si les hubieran pegado en los dientes. Nos han golpeado ya tantas veces... No merecemos a estos árbitros, no hay ningún tipo de excusa. Ha sido criminal", señaló el DT del cuadro galés.

Manchester City vs Cardiff: ¿a qué hora inicia el partido por Premier League?

El emocionante encuentro entre Manchester City vs Cardiff está programado para la 1:45 p.m. de acuerdo con el horario peruano, colombiano y ecuatoriano. Mientras que en México podrán disfrutarlo desde las 12:45 p.m.. Por su lado, en Chile, Argentina, y Uruguay será a las 3:45 p.m.

Guía de canales del Manchester City vs Cardiff EN VIVO por Premier League

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 2

Chile: ESPN 2

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

Paraguay: ESPN 2

Perú: ESPN 2

Uruguay: ESPN 2

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español

Manchester City vs Cardiff: posibles alineaciones por Premier League

Manchester City: Ederson; Danilo, Stones, Laporte, Zinchenko, De Bruyne, Fernandinho, B. Silva, Mahrez, Jesus, Sterling.

Cardiff: Etheridge; Peltier, Ecuele-Manga, Morrison, Bennett, Gunnarsson, Reid, Ralls, Camarasa, Arter, Murphy, Zohore.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Manchester City vs Cardiff?

Si quieres seguir en Internet el Manchester City vs Cardiff, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.