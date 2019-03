La desafortunada revelación de Yordy Reyna tras la derrota ante El Salvador [VIDEO]

La selección peruana cayó de manera sorprendente ante El Salvador por 2-0 en un partido con un resultado impensado. El cuadro nacional fue superior en juego al conglomerado centroamericano pero la falta de ganas, ideas y poca capacidad de definición le pasó factura a los hombres de Gareca.

Uno de los aspectos más criticados de la presentación peruana en Washington DC, fue la delantera, encabezada en esta ocasión por el atacante del Vancouver Whitecaps. Yordy Reyna tuvo varias opciones para convertir pero las desperdició.

Sin embargo, las declaraciones del exjugador de Alianza Lima una vez concluido el cotejo, resultaron igual de decepcionantes que su efectividad de cara al gol. Al querer explicar la derrota 'blanquirroja' terminó revelando un problema de actitud que los espectadores del encuentro ya sospechaban. El video puede ser visto en Youtube.

"Se nos complicó un poco, metimos un autogol que le benefició a ellos y por ahí se nos complicó al último. Por ahí no jugamos al 100%, no sé qué pasó pero creo que en el segundo tiempo entramos con mejor ganas, con mejor juego, pero fue un poco tarde", indicó 'La Magia', evidenciando que los jugadores peruanos no salieron a dar el todo por el todo en este partido.

"En el segundo tiempo entramos con mucho más ganas, creo que el primer tiempo fue un poco flojo, perdimos por un error. Un autogol, después una contra que se nos dio y tenemos que seguir mejorando", concluyó.