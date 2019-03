FBC Melgar: Historia y las veces que campeonó en el fútbol peruano [FOTOS]

El FBC Melgar cumple 104 años de existencia y desde aquí saludamos al dos veces campeón del fútbol peruano. El cuadro de Arequipa conocido como 'El Dominó' se fundó un 25 de marzo del año 1915 y es uno de los equipos más importantes del sur del país.

'El León del Sur' campeonó la Copa Perú en 1971 y desde ese año se ha mantenido en la máxima categoría del fútbol peruano. Junto a Cienciano protagonizaban el "Clásico del Sur Peruano", lamentablemente desde el 2015 no hemos podido ver dicho encuentro, pues el club cusqueño descendió a la segunda división.

En 1981 se convirtió en el primer club del interior en conseguir un título nacional, junto al logrado en 2015 son los dos campeonatos que ha cosechado. En los años 1983 y 2016 se situó como subcampeón. Se ubica en el cuarto puesto de la tabla histórica del fútbol peruano.

No siempre ha sido fácil para Melgar mantenerse en primera división, a lo largo de su historia ha pasado por fuertes crisis económicas que lo pusieron al borde de la desaparición, no obstante el amor de sus socios e hinchas lograron que el club se mantenga activo hasta el día de hoy.

La Fundación de FBC Melgar

El 25 de marzo de 1915, en el Parque Bolognesi, hoy llamado Parque Duhamel, un grupo de jóvenes arequipeños decidió formar un equipo de fútbol que represente a todo el pueblo arequipeño.

Lino Linares, Edilberto Gallegos, José Giraldez, Víctor Ballón, Genaro Ortiz, Luis Chacaltana, Ángel García, Ricardo López, Pedro Grados, Domingo Guillén, Fanastino Carpio, Carlos Black, Benjamín Vergaray, Mariano Laguna, Octavio Huerta, Juan de la Vega, entre otros fueron los que fundaron "Juventud Melgar", en nombre del centenario del sacrificio de Mariano Melgar, solo meses después cambiaron el nombre a "FBC Melgar", que se ha mantenido hasta el día de hoy.

El 'canchón' de Santa Marta fue el primer lugar donde los jóvenes pudieron practicar fútbol. Hoy dicho recinto es el Palacio de Justicia, aunque curiosamente durante un tiempo fue una cárcel de varones.

La primera vez de FBC Melgar

En el año 1966, 'El Dominó' recibió la invitación de la Asociación De Fútbol Peruano para disputar el primer campeonato de fútbol descentralizado de Perú. El cuadro del sur llegó siendo bicampeón de Arequipa, sin embargo quedó posicionado en la octava posición, la que según estipulaban las bases llevaba a segunda división.

La Copa Perú de FBC Melgar

En 1971, Melgar logró por fin volver a la máxima división del fútbol peruano tras lograr una hazaña ante el CNI de Iquitos. Los arequipeños solo necesitaban empatar para lograr el gran objetivo, sin embargo se encontraron en desventaja hasta el minuto 43 del segundo tiempo, cuando el gran Luis Ponce Arroé marcó el empate final.

Los Ases del Perú interpretaron el tema de Enrique Ricardo "Cayo" Pinto González cuando FBC Melgar ganó la Copa Perú de 1971.

FBC Melgar campeón

La mítica campaña de 1981 tuvo como punto de inflexión el encuentro entre el 'León del Sur' vs Alianza Lima. Genaro Neyra puso adelante a los arequipeños en el marcador, luego un autogol parecía decretar el destino del encuentro, sin embargo en el segundo tiempo los 'blanquiazules' encontraron el descuento de Freddy Ravello. El gran Ernesto 'Chivo' Neyra fusiló el arco aliancista poniendo el 3-1 final.

El último encuentro de la temporada debía ser ante Sporting Cristal, sin embargo en caso de perder habrían forzado una definición ante Universitario. 'El dominó' ante casi 34 mil espectadores en el Estadio Nacional de Lima, logró empatar ante el cuadro 'rimense', consiguiendo el el ansiado campeonato nacional.

El centenario de FBC Melgar

Pasaron 34 años desde su último título nacional, justamente en su centenario logró el segundo. Una fuerte inversión y la pre temporada parecía ser lo adecuado para el 'León del Sur', sin embargo, el Torneo del Inca no fue lo esperado. A pesar que en Arequipa lograron batir a todos sus rivales, de visita no logró obtener gran cantidad de puntos, finalizando en el tercer puesto y quedando fuera del play off.

Nuevamente se quedó con el pan en el horno, cuando parecía que Melgar saldría campeón del Torneo Apertura, tres empates en Arequipa lo dejaron a solo un punto de Sporting Cristal, quien se coronó campeón de dicho torneo.

La última 'bala' era el Torneo Clausura, y a pesar de un inicio irregular, el regreso de su mítico goleador Bernardo Cuesta lo hizo tener un repunte. Fueron 11 partidos sin conocer la derrota. El corazón de los arequipeños retumbó en todo el Perú, consiguiendo un partido extra por el Clausura, ante otro poderoso del sur: Real Garcilaso. Finalmente todo se definió en los penales, donde 'El Dominó' logró batir a los cusqueños.

En los play-off le tocó enfrentar una vez más al elenco cusqueño, a quien batió en ambos partidos logrando disputar una nueva final ante el mismo de hacía 34 años: Sporting Cristal. En la ida empataron en Lima, y en la vuelta en Arequipa, ante aproximadamente 30 mil personas, en el mítico Estadio de la UNSA, 'El León del Sur' volvió a rugir. Bernardo Cuesta puso el tanto que coronó campeón a Melgar por segunda vez en su historia, pero por primera vez en la tierra sagrada de Arequipa.

Melgar terminó su gran campaña como el equipo con menos goles en contra, la segunda delantera con más goles y el mejor local. Inolvidable.

El Escudo de FBC Melgar

El actual escudo del cuadro arequipeño lleva los colores rojo y negro en homenaje al legendario poeta Mariano Melgar. La Lira dorada y el Laurel también son por él. El nombre y ciudad evidentemente por el lugar al cual pertenece. Las estrellas por los dos títulos nacionales ganados y el balón por el fútbol.

La camiseta de FBC Melgar

Evidentemente la camiseta rojinegra es la cual inspira el apodo de 'rojinegros'. Actualmente la marca peruana Walon es la que la confecciona y su auspiciador central es Lavaggi.

El estadio de FBC Melgar

Los arequipeños usan el Estadio de la UNSA para disputar sus encuentros de local. Fue en ese estadio donde cantaron "Melgar, campeón", por segunda vez.

La Mascota de FBC Melgar

'Leoncco' es la divertida y popular mascota. El nombre es en homenaje a los "lonccos", antiguos arequipeños que tienen una peculiar manera de hablar. A su vez la mascota es un león, debido al tan conocido apodo 'El León del Sur'.

El clásico rival de FBC Melgar

Cienciano es el rival más reconocido de Melgar. Lastimosamente hace cuatro años no podemos ver un "Clásico del Sur", debido al descenso del cuadro cusqueño. El último encuentro culminó 5-1 a favor de 'El Dominó'.

Los goleadores de FBC Melgar

Los cinco grandes goleadores de 'El Dominó':

Eduardo Márquez, 197 goles en 240 partidos jugados.

Genaro Neyra, 123 goles en 356 encuentros disputados.

Ysrael Zúñiga, 117 goles en 250 partidos jugados.

Bernardo Cuesta, 96 goles en 212 encuentros disputados.

Raúl Rosell, 87 goles en 128 partidos jugados.

Bernardo Cuesta es el único jugador extranjero de los cinco, a su vez es también el único en activo.