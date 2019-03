WWE: Kofi Kingston no superó la 'ruleta rusa' y no irá por el campeonato en Wrestlemania 35

Kofi Kingston estuvo a punto de entrar en la historia de la WWE con una de las victorias más impresionantes de todos los tiempos. El miembro de 'The New Day' derrotó a 5 superestrellas al hilo y creía haber ganado oportunidad para retar a Daniel Byan por el título mundial en Wrestlemania 35. Sin embargo, los planes iban a cambiar dramaticamente.

El jefe de la empresa de lucha libre estadounidense, Vince McMahon, le puso un reto casi imposible al luchador ghanés, debía vencer a Samoa Joe, Randy Orton, Rowan, Sheamus y Cesaro en una lucha de 'ruleta rusa'. El mandamás no contaba con que Kofi Kingston iba a dar la mejor presentación de su carrera.

El primer rival fue el irlandés Sheamus, ambos batallaron por varios minutos hasta que Kofi lo conectó con su certera patada en la cabeza llamada 'Problemas en el paraíso'. Luego salió el otro miembro de 'The Bar', Cesaro, quien se ensañó castigando fuertemente al hábil luchador africano.

En un descuido, Kingston pudo aplicar su famoso 'SOS' para conseguir su segunda victoria. Rowan fue el tercero en caer para dar paso al más peligroso de todos, el campeón de los Estados Unidos Samoa Joe. Kofi se pudo sobreponer al dolor y al cansancio y enredó a Joe en un 'paquetito' para lograr la cuenta de 3.

'La máquina samoana de sumisión' no tomó bien la derrota y atacó a Kingston con su 'coquina clutch', dejándolo inconsciente. Randy Orton, último de la ruleta tenía todo 'en bandeja de plata', no obstante Kingston pudo revertir un RKO para quedarse con el triunfo.



Cuando los otros miembros de 'The New Day' salieron a celebrar con su compañero y el público ya había estallado en algarabía, Vince McMahon apareció para hacerle saber que aún faltaba un rival más: Daniel Bryan. 'El campeón ecológico' se impuso fácilmente ante un agotado Kingston quien no pudo soportar más.

De esta manera, Kofi Kingston no retará al campeón en Wrestlemania 35. Esta hubiera sido la primera vez que este luchador consigue tal honor en sus 11 años de carrera en WWE.