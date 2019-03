Jhonny Vidales: “Denis no me hizo daño pero debió ver la roja”

Faltando pocos minutos para que se concrete el triunfo de Melgar sobre Universitario, el delantero argentino Denis propinó una certera patada a Jhonny Vidales. Era para que el árbitro Diego Haro, muy cerca a la jugada, lo expulse directamente pero sólo le mostró la amarilla.

“La patada no fue muy fuerte, estaba de espaldas y la sentí pero no fue potente. Después, al ver las imágenes, supe que tuvo muy mala intención y que pudo ser peor. Lo debieron expulsar”, comentó Vidales en la práctica de ayer en el Club de Abogados.

El futbolista entiende que Haro no expulsó al delantero crema porque antes había perdonado a Leonardo Miflin por una jugada que merecía amarilla y no se la mostró, porque iba a ser la segunda y por lo tanto expulsión. Comenta que “el de negro” no influyó en el resultado: “Tuvo algunos errores pero nada irregular como para decir que nos metió en nuestro campo”.

Vidales refrescó el mediocampo de Melgar en el segundo tiempo. Le dio fútbol y ataque. “Los dos torneos nos han desgastado. Tenemos 60 minutos a full pero luego hay cansancio”, explicó, considerando que con las piezas de recambio en el equipo, hay motivos para ilusionarse y lograr grandes cosas.

El atacante melgariano espera hacer diabluras junto a Sánchez, Gómez e Hinostroza en el mediocampo; y no se hace problemas por la falta de gol. ”Ya llegará”, apunta. Melgar recibe mañana a UTC .