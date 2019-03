WWE: Fanáticos celebran hoy el día de Stone Cold Steve Austin ¿Sabes por qué?

Así como los seguidores de 'La Guerra de las Galaxias' celebran cada 4 de mayo el 'Star Wars Day', los fanáticos de la WWE en el mundo no se quedan a atrás y han tomado el 16 de marzo como el día perfecto para homenajear a una de las grandes leyendas de la lucha libre, Stone Cold Steve Austin.

'La serpiente cascabel' fue una pieza clave para rotundo éxito que tuvo la WWE en los 90's, en la denominada 'Era Attitude'. Además, su rivalidad con Vince McMahon, su reinado como campeón, sus irreverentes historias en las que desafiaba la autoridad y sus combates contra otras figuras como The Rock, The Undertaker y Triple H, llevaron a la empresa a derrotar a WCW (su principal competidor).

El homenaje hacia el miembro del salón de la fama está más que merecido, pero ¿Por qué se eligió el 16 de marzo como la fecha oficial? La razón recae en la cifra que hicieron famoso a Steve Austin y lo convirtieron en una superestrella, la recordada '3:16'.

Los seguidores de Stone Cold tomaron el número 3 (mes de marzo) y el 16 (para señalar el día), para hacer este tributo que ya se convirtió en un fenómeno anual.

WWE: Stone Cold Steve Austin y la historia del 3:16

Para comprender la importancia de la cifra 3:16, debemos remontarnos al evento 'Rey del Ring' 1996, un torneo que, en ese momento, era ganado por los futuros prospectos de la empresa. Steve Austin llegó a la final con una leyenda del deporte como lo es Jake 'The Snake' Roberts.

Austin no tuvo problemas en derrotar al veterano luchador, quien en ese momento había adoptado dentro de su personaje el recitar salmos de la biblia. Tras ganar el torneo, el texano utilizó esta peculiaridad para burlarse de su rival y en una entrevista con Michael Hayes, inmortalizó la frase que lo acompañaría el resto de su carrera.

"Lo primero, quiero que saquen ese pedazo de basura de mi ring. No se limiten a sacarlo del ring, sáquenlo de la WWF, porque demostré, sin sombra de duda, que ya no tiene lo que se necesita. Te sientas allí (Roberts), tomas tu Biblia, y dices tus oraciones, y no llegas a ninguna parte. Hablas de salmos, hablas de Juan 3:16... Austin 3:16 dice que acabo de patearte el trasero".

Preparado o improvisado, eso no importó, el público estalló y el resto es historia, una estrella había nacido, un luchador con una popularidad inigualable hasta nuestros días.