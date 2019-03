Ver EN VIVO Nadal vs. Khachanov por los cuartos de final de Indian Wells vía ESPN

Rafael Nadal vs Karen Khachanov EN VIVO EN DIRECTO | Hoy viernes 15 de marzo se jugará los cuartos de final del ATP Masster 1000 de Indian Wells a partir de la 21:30 horas de España. Si quieres seguir el minuto a minuto del Nadal vs Khachanov puedes conectarte a la señal de ESPN y Movistar. Asimismo, podrás enterarte de todos los detalles de este duelo a través de la web de LaRepública.pe.

El español es el principal candidato a llevarse el trofeo del Indian Wells luego que Novak Djokovic quedara eliminado. Rafael Nadal se medirá en cuartos de final ante el ruso Karen Khachanov, quien le ganó al estadounidense John Isner en octavos de final.

Rafael Nadal, 3 veces vencedor del Indian Well y número 2 del ranking ATP, clasificó a los cuartos de final tras vencer al serbio Filip Krajinovic por 6-3 y 6-4.

Por su parte, el ruso Karen Khachanov, duodécimo cabeza de serie, le ganó a al estadounidense John Isner por 6-4 y 7-6(1).

Rafael Nadal y Karen Khachanov ya se han visto las caras anteriormente. Ambos se han medido en cinco ocasiones y todas las ganó el español. La última ocasión fue en el US Open, con parciales de 5-7, 7-5, 7-6(7) y 7-6(3).

Si vives en España y quieres seguir EN VIVO EN DIRECTO el duelo entre Rafael Nadal vs Karen Khachanov por los cuartos de final del ATP Masster 1000 de Indian Wells, tienes que sintonizar ESPN y Movistar +.

En caso vivas en países de Latinoamérica como México, Argentina, Colombia, Chile y Perú, también podrás seguir el minuto a minuto de Nadal vs Khachanov por ESPN.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Argentina: ESPN Play, ESPN Sur.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Bolivia: ESPN Play, ESPN Sur.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Brasil: ESPN Play, ESPN Brasil.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Chile: ESPN Play, ESPN Sur.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Colombia: ESPN Play, ESPN Sur.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Costa Rica: ESPN Play, ESPN Norte.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Ecuador: ESPN Play, ESPN Sur.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en El Salvador: ESPN Play, ESPN Norte.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en España: ESPN Play, ESPN, Movistar +.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Guatemala: ESPN Play, ESPN Norte.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Haití: ESPN Play, ESPN Norte.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Honduras: ESPN Play, ESPN Norte.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en México: ESPN Play, ESPN Norte.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Nicaragua: ESPN Play, ESPN Norte.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Paraguay: ESPN Play, ESPN Sur.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Panamá: ESPN Play, ESPN Norte.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Perú: ESPN Play, ESPN Sur.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en República Dominicana: ESPN Play, ESPN Norte.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Uruguay: ESPN Play, ESPN Sur.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Venezuela: ESPN Play, ESPN Norte.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Argentina: 17:30 horas.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Bolivia: 16:30 horas.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Brasil: 17:30 horas.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Chile: 17:30 horas.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Colombia: 15:30 horas.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Costa Rica: 14:30 horas.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Ecuador: 15:30 horas.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en El Salvador: 14:30 horas.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en España: 21:30 horas.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Estados Unidos: 16:30 horas.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Guatemala: 14:30 horas.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Haití: 16:30 horas.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Honduras: 14:30 horas.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en México: 14:30 horas.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Nicaragua: 14:30 horas.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Paraguay: 17:30 horas.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Panamá: 15:30 horas.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Perú: 15:30 horas.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en República Dominicana: 16:30 horas.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Uruguay: 17:30 horas.

- Rafael Nadal vs Karen Khachanov en Venezuela: 16:30 horas.

El duelo entre Rafael Nadal vs Karen Khachanov por los cuartos de final de Indian Wells será HOY viernes 15 de marzo, desde las 21:30 horas en España.

En esta ocasión, la diferencia horario no ha generado que el Nadal vs Khachanov se juegue en distintas fechas en Latinoamérica. Es portal motivo que en Perú, México, Colombia, Argentina y Chile, el duelo por la Indian Wells se verá EN VIVO el 15 de marzo.

🔥🔥@karenkhachanov pushed Rafa to the limits last summer...#USOpen pic.twitter.com/WUv5iDwRwo