Extécnico del Real Madrid eligió a los tres genios del fútbol y no está Cristiano Ronaldo

El director técnico italiano, Fabio Capello, aprovechó su puesto como comentarista del canal 'Sky Sports' para atizar a la figura portuguesa, Cristiano Ronaldo, comparándolo con Lionel Messi. Para el exestratega del Real Madrid, el atacante de la Juventus de Turín no es más que el '10' catalán y que no se encuentra entre los genios del fútbol.

"Ronaldo es un futbolista extraordinario, pero Messi es un genio. Hay tres genios en el fútbol: Pelé, Maradona y Messi", atinó Fabio Capello al medio italiano, 'Sky Sports'.

Mucho se ha hablado del lusitano estos últimos días tras su tripleta de goles frente al Atlético Madrid que permitió pasar a la Juventus de Turín a cuartos de final de la Champions League 2018-19. Capello habló sobre el carácter competitivo del nacido en Madeira , Portugal.

"Es capaz de ayudar a sus equipos a ganarlo todo, pero Messi es un genio, va más allá", subrayó el exdirector técnico del Real Madrid de España.

A pesar de ello, Fabio Capello no considera a Cristiano Ronaldo un genio. La opinión que tiene sobre Messi es muy distinta y le admira profundamente. "Me enfrenté a 'Leo' (Messi) cuando él tenía 16 años y me quedé atónito. Él ya hacía en ese momento lo que hace ahora, porque es un genio. Todo lo contrario que Cristiano, ya que este se ha convertido en un campeón, pero sin ser un genio", acotó.