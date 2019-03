The Strongest vs Bolívar EN VIVO ONLINE: se enfrentan HOY por el ‘Clásico Boliviano’

VER EN VIVO | The Strongest vs Bolívar se enfrentan HOY | EN DIRECTO vía Tigo Sports Bolivia | Streaming vía INTERNET | Transmisión vía Facebook | por la jornada 12 la Liga de Bolivia | Ver Fútbol Gratis por Internet | Este cotejo se desarrollará en el Estadio Hernando Siles de La Paz desde las 7:30 pm (hora peruana) y 8:30 pm (hora de Bolivia). No te olvides que podrás seguir ONLINE el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

El ‘Tigre’ está desarrollando un campaña con altibajos en la Liga de Bolivia. Para el The Strongest vs Bolívar llega habiendo logrado 6 triunfos, 4 derrotas y un empate. El último resultado fue una derrota por 2-0 ante el Blooming.

The Strongest, que es dirigido por el exseleccionado boliviano, Pablo Escobar, se ubica en el cuarto lugar con 19 puntos, seis unidades menos que el líder de la liga, el Nacional de Potosí.

Un dato que no puede escapar, es que Escobar en su etapa futbolística defendió los colores del The Strongest donde jugó 42 Clásicos bolivianos, ahora vivirá este duelo desde el banquillo.

Respecto a la ‘Academia’, la escuadra dirigida por el argentino Cesar Vigevani llega a esta nueva edición de The Stroongest vs Bolívar tras ganar con categoría al Oriente Petrolero por 3-0.

El Bolívar en lo que va del campeonato ha sumado 6 victorias, 4 empates y una derrota, esto ha valido para que se ubiquen en el segundo puesto con 22 unidades.

El The Strongest vs Bolívar, será uno de los encuentros más atractivos de la fecha 12 de la Liga de Bolivia. Este cotejo está programado para las 7:30 p. m. (hora peruana) y 8:30 p. m. (hora de Bolivia).

Para poder presenciar el The Strongest vs Bolívar y seguir las incidencias de este gran cotejo de la Liga de Bolivia, podrás recurrir a las señal de Tigo Sports.

Si quieres disfrutar del The Strongest vs Bolívar por la primera fecha 12 de la Liga de Bolivia, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV.

Horarios para ver el The Strongest vs Bolívar por la Liga de Bolivia

México – 6:30 p. m.

Perú - 7:30 p. m.

Ecuador - 7:30 p. m.

Colombia - 7:30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton) - 7:30 p. m.

Bolivia – 8:30 pm

Venezuela - 8:30 pm

Argentina – 9:30 pm

Chile - 9:30 pm

Uruguay - 9:30 pm

Paraguay - 9:30 pm

Brasil - 10:30 p. m.

España: 1:30 am (madrugada de Jueves)

Bolivia: Tigo Sports

Internacional: Bet365

