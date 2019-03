Pumas vs Dorados Sinaloa EN VIVO: juegan por los cuartos de final de Copa MX

VER EN VIVO | Pumas vs Dorados Sinaloa se enfrentan HOY (EN DIRECTO ONLINE vía ESPN 3 y TDN) | YouTube | Pumas vs Dorados Sinaloa por Internet Gratis | por los cuartos de final de la Copa MX. Este cotejo se desarrollará en el Estadio Olímpico Universitario desde las 8:00 p. m. (hora peruana) y 7:00 p.m. (hora de México). No te olvides que podrás seguir el MINUTO A MINUTO por larepublica.pe.

El equipo que dirige Diego Maradona buscará este martes su boleto a semifinales de la Copa MX ante un Pumas UNAM que no atraviesa un buen momento en la liga pues está muy lejos de los primeros lugares.

Dorados viene de vencer al Atlético Zacatepec por 2-1, resultado que le permitió salir de la última casilla de la Liga de Ascenso MX y colocarse a dos de la zona que clasifica a la Liguilla.

"De Dorados se puede esperar sacrificio, la dignidad de los muchachos para enfrentar cada partido; tengo bien estudiado a Pumas, iremos a ganar. Vamos a ir a jugarnos la vida, nosotros no tenemos medias tintas", dijo Maradona el sábado al referirse al duelo.

Pumas igualó 2-2 ante el Monarcas Morelia en el torneo Clausura Liga MX en el que aparecen en el decimocuarto lugar.

El ganador de la llave entre Pumas vs. Dorados, enfrentará al vencedor del Veracruz vs. Juárez FC.

Horarios del Pumas vs Dorados de Sinaloa EN VIVO ONLINE por la Copa MX 2019:

México: 7:00 p. m.

Perú: 8:00 p. m.

Ecuador: 8:00 p. m.

Colombia: 8:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton): 8:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p. m.

Venezuela: 9:00 p. m.

Argentina: 10:00 p. m.

Chile: 10:00 p. m.

Uruguay: 10:00 p. m.

Pumas vs Dorados: alineaciones probables

Pumas: Miguel Fraga, Luis Quintana, Jeoson Angulo, Rodrigo González, Idekel Domínguez, David Cabrera, Martín Rodríguez, Andrés Iniestra, Brian Figueroa, Juan Iturbe, Felipe Mora. DT: Bruno Marioni.

Dorados: Gaspar Servio, Benjamín Plazuelos, Victor Torres, Héctor Xibille, Luis Jeréz, Fernando Arce, José Lugo, Julio Nava, Jorge Córdoba, José García, Francisco Contreras. DT: Diego Maradona.

