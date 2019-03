WWE Fastlane 2019: Daniel Bryan retiene el campeonato de WWE en triple amenaza

El reinado de Daniel Bryan como campeón mundial de la WWE parece no tener cuando acabar. En una muy difícil contienda, el actual monarca logró retener su presea en el evento Fastlane 2019 ante tres difíciles oponentes como lo fueron Kevin Owens y Mustafa Ali.

Originalmente la lucha iba a ser una simple entre Daniel Bryan y Kevin Owens pero Vince McMahon decidió aceptar el pedido de Kofi Kingston de incluirlo en la contienda titular. No obstante, el jefe de la WWE estaba mintiendo y el ghanés tuvo que batallar contra The Bar (Cesaro y Sheamus) en una lucha de 2 vs 1.

Aunque quedó fuera del combate Kingston, la lucha continuo siendo de triple amenaza pues sorpresivamente fue incluido Mustafa Ali. Pero esto no fue impedimento para que 'El campeón ecológico' saliera victorioso una vez más.

Tras una ardua batalla, Bryan logró cubrir a Mustafa Ali para la cuenta de tres y retener el campeonato mundial de la WWE. De esta manera, 'El nuevo Daniel Bryan' llegará a Wrestlemania 35 como campeó y deberá esperar un rival.

La duda que ahora ronda el universo de WWE es saber quién será el retador de Bryan en 'La vitrina de los inmortales'. Los principales candidatos son Kevin Owens, pues él no recibió la cuenta de 3 y Kofi Kingston quien, a pesar de no tener el favor del mandamás de la empresa, tiene el abrumador apoyo de los fanáticos de la lucha libre alrededor del mundo.

