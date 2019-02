Chivas vs San Luis EN VIVO: por octavos de la Copa MX Clausura 2019

Chivas vs San Luis EN VIVO | Ver fútbol Gratis por Internet | EN DIRECTO ONLINE por TDN: se enfrentan este miércoles en el Estadio Akron de Zapopan por los octavos de final de la Copa MX Clausura 2019 a las 10:15 pm. (hora peruana). También podrás seguir el encuentro en el minuto a minuto de larepublica.pe

Una nueva jornada de los octavos de final de la Copa MX tiene como una de sus atracciones principales al encuentro entre Chivas y San Luis que buscarán unirse a Morelia, Tijuana, América y Dorados, equipos que ya consiguieron su pase a los cuartos de final del torneo.

Chivas llega a esta instancia gracias a que culminó la fase de grupos en el primer lugar del grupo 8 con 8 unidades, 2 victorias, 2 empates y 0 derrotas, ubicándose por encima de Cimarrones y Cafetaleros de Tapachula quienes quedaron eliminados.

Sin embargo, los oriundos de Guadalajara recibirán a San Luis luego de haber sufrido una dura caída por la Liga MX ante Pachuca, manteniéndose en el puesto 4 de la clasificación general con 14 puntos, 5 unidades por debajo del líder Tigres.

Los dirigidos por José Saturnino Cardozo buscan clasificar a cuartos donde se enfrentarían al América que el día de ayer eliminó precisamente a los 'Tuzos' por 5-2. Esto marcaría una nueva edición del clásico mexicano.

Por su parte, Atlético San Luis logró su pase a octavos como uno de los mejores segundos de la fase de grupos con 6 unidades, ubicándose por debajo del América y por encima del Necaxa que quedó eliminado.

Los dirigidos por Alfonso Sosa llevan un buen momento en la Liga de Ascenso, vienen de derrotar a los Potros UAEM por 2-1 con anotaciones de Ian González y Juan Castro. Este triunfo les da una racha invicta de 5 victorias y 2 empates permitiéndoles apoderarse del primer lugar de la tabla con 17 puntos.

Chivas vs San Luis: ¿a qué hora inicia el partido por la Copa MX Clausura 2019?

El Chivas vs San Luis, será uno de los cotejos que tendrá la Copa MX Clausura 2019, está programado para las 10:15 p.m. (hora peruana).

Chivas vs San Luis: ¿qué canal pasará el partido por la Copa MX Clausura 2019?

Para poder presenciar este compromiso, podrás recurrir a la señal de TDN, TVC Deportes y Altavisión.

¿Dónde ver EN VIVO el Chivas vs San Luis por la Copa MX Clausura 2019?

Si quieres disfrutar de este cotejo de la Copa MX, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores equipos y jugadores del mundo.

Horarios del Chivas vs San Luis EN VIVO ONLINE por la Copa MX Clausura 2019

Ecuador - 10:15 p.m.

Perú - 10:15 p.m.

Colombia - 10:15 p.m.

México - 9:10 p.m.

Bolivia - 11:15 p.m.

Chile - 12:15 a.m. (miércoles 27 de febrero)

Argentina - 12:15 a.m. (miércoles 27 de febrero)

Uruguay - 12:15 a.m. (miércoles 27 de febrero)

Paraguay - 12:15 a.m. (miércoles 27 de febrero)

España - 4:15 a.m. (miércoles 27 de febrero)

Chivas vs San Luis EN VIVO: Alineaciones Probables

Chivas: Miguel Jiménez, Tony Alfaro, Manuel Mayorga, Gilberto Sepúlveda, Leopoldo Cortés, Michael Pérez, Fernando Beltrán, Miguel Basulto, Guillermo Madrigal, Walter Sandoval, Ronaldo Cisneros.

Atlético San Luis: Roberto Salcedo, Mario De Luna, Matías Catalán, Leandro Torres, Noé Maya, Dionicio Escalante, Juan Portales, Orlando Sánchez, Óscar Benítez, Diego Pineda, Salvador González.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Chivas vs San Luis?

Si quieres seguir en Internet el Chivas vs San Luis, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.