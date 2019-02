América vs Pachuca se miden HOY martes 26 de febrero EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO por los octavos de final de la Copa MX 2019 en el estadio 'Azteca' vía ESPN, TDN y Univisión Deportes. El duelo entre las 'Águilas' y 'Tuzos' iniciará a partir de las 10:15 p.m. (hora peruana) y 9:15 (hora mexicana); asimismo, podrás seguir todos los pormenores minuto a minuto por larepublica.pe.

América vs. Pachuca: Minuto a minuto

América vs. Pachuca: Alineaciones confirmadas

Las Águilas recibirán a Pachuca en su casa luego de haber finalizado como cuarto puesto en la Fase de Grupos al sumar 9 unidades en la serie 4, mientras que los 'Tuzos' clasificaron con tan solo 6 puntos en el sector 1.

América de México fue primero del Grupo 4, que compartía con Atlético San Luis y Necaxa. Como local, los de Coapa no perdieron, consiguieron las dos victorias en el mismo número de partidos.

Pachuca, por su parte, sólo consiguió un triunfo y una derrota en calidad de visitante, con lo que alcanzó el segundo puesto del Grupo 1.

América vs Pachuca EN VIVO ONLINE: Pronóstico del partido por Copa MX 2019

El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor de la serie entre las Chivas de Guadalajara y el Atlético de San Luis por lo que podríamos tener 'Clásico Nacional' en la siguiente ronda.

Miguel Herrera, técnico del América, sabe que para este compromiso no hay margen de error porque un descuido puede significar dejar escapar la oportunidad de pelear por un título en la temporada.

América vs. Pachuca: ¿a qué hora inicia el partido por la Copa MX?

El América vs. Pachuca, será uno de los cotejos que tendrá la Copa MX, está programado para las 10:15 p.m. (hora peruana); además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

América vs. Pachuca: ¿qué canal pasará el partido por la Copa MX?

Para poder presenciar este compromiso en Perú, podrás recurrir a la señal de ESPN Play Sur.

Argentina: ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN Play Sur

Chile: ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur

Costa Rica: ESPN Play Norte, Fox Sports Cono Norte, TDN, ESPN Norte, FOX Play Norte

República Dominicana: ESPN Play Norte, ESPN Norte, FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte

Ecuador: ESPN Play Sur

México: Televisa Deportes En Vivo, ESPN Play Norte, ESPN Norte, TDN, FOX Play Norte, Fox Sports Cono Norte, TVC Deportes

Panamá: FOX Play Norte, ESPN Play Norte, TDN, ESPN Norte, Fox Sports Cono Norte

Paraguay: ESPN Play Sur

Estados Unidos: Univision Deportes

Uruguay: ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

¿Dónde ver EN VIVO el América vs. Pachuca por la Copa MX?

Horarios del América vs. Pachuca EN VIVO ONLINE por la Copa MX

Ecuador - 10:15 p.m.

Perú - 10:15 p.m.

Colombia - 10:15 p.m.

México - 9:10 p.m.

Bolivia - 11:15 p.m.

Chile - 12:15 a.m. (miércoles)

Argentina - 12:15 a.m. (miércoles)

Uruguay - 12:15 a.m. (miércoles)

Paraguay - 12:15 a.m. (miércoles)

España - 4:15 a.m. (miércoles)

América vs. Pachuca EN VIVO: Alineaciones probables

América: Marchesín; Vargas, Ortega, Valdez, Sánchez; Guido, Córdova, Renato, Benedetti; Roger, Martín.

Pachuca: Moreira; Hernández, Murillo, Aguirre, Martínez; Sagal, Tapias, Figueroa, Orona; Dávila, Ulloa.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el América vs. Pachuca?

