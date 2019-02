Juan Diego Gutiérrez es el flamante refuerzo del HFX Wanderers de Canadá

Juan Diego Gutiérrez, tras terminar el 2018 descendiendo con Sport Rosario, obtuvo una nueva oportunidad de mostrarse en el extranjero y relanzar su carrera, esta vez con el HFX Wanderers de la Premier League de Canadá.

Esta tarde, el exjugador de Universitario de Deportes fue presentado por el conjunto canadiense, que recientemente fue fundado el año pasado y que también fichó a un conocido goleador que tuvo una brillante actuación defendiendo las camisetas del León de Huánuco y la Universidad San Martín: Luis Perea.

“Estoy muy feliz de que hayamos podido firmar a estos dos jugadores. Se conocen bien. Uno como delantero y otro como creador y creo que disfrutarán el hecho de que estén juntos una vez más”, señaló Stephen Hart, actual técnico del HFX Wanderers, sobre Juan Diego Gutiérrez (26 años) y Luis Perea (32 años), quienes jugaron juntos en el cuadro 'Santo'.

El HFX Wanderers, a través de un comunicado, remarcó que el popular 'Guti' tiene un "currículum ilustre" por haber pertenecido a uno de los equipos más grande del Perú (Universitario de Deportes) y haber jugador en Europa (Dinamarca y Suecia).

🌊 “He can deliver pinpoint passes and crosses. He’s unpredictable and can do something out of the ordinary.”



⚓️ Coach Stephen Hart can’t wait to unleash attacking midfielder Juan Diego Gutierrez in the #CanPL



🗞️Story: https://t.co/qmihiH1uQw#UTW #COYW @jdiegoguti pic.twitter.com/y56WDjHQjL