UFC Fight Night: Velasquez vs Ngannou EN VIVO: cartelera, canales y horarios del evento de MMA

UFC Fight Night Phoenix EN VIVO ONLINE: Caín Velásquez vs Francis Ngannou se enfrentan en el Talking Stick Resort Arena en Arizona desde las 9:00 p.m. La transmisión estará a cargo de la señal de Fox Sports, además podrás seguir todas las incidencias en el round por round de larepublica.pe

El excampeón del mundo en la categoría de los pesos pesados, Caín Velásquez regresa al octágono luego de más de dos años de ausencia. Frente a él tiene a una de las nuevas promesas de la división, el devastador peleador camerunés Francis Ngannou.

Velásquez asegura que está más fuerte que nunca y que este es el inicio de una nueva corrida hacia el título máximo del mundo de las MMA, presea que ostentó en dos ocasiones. Su primera victoria titular llegó en octubre del 2010 donde llegaba como invicto a enfrentar al entonces campeón Brock Lesnar.

Velásquez, quien venía de noquear a una leyenda como 'Minotauro' Nogueira, trató a Lesnar como un principiante, demostrando que su nivel de boxeo era muy superior. Había un nuevo monarca en la UFC, un guerrero de raíces mexicanas que tomó por asalto la división con su background de lucha olímpica y sus potentes puños, parecía invencible.

Sin embargo, Velásquez perdió el título en su primera defensa ante Junior Dos Santos. Esta derrota lo convertiría en un peleador más completo, se metió de lleno a los entrenamientos, mejoró algunos defectos en su técnica, varió su estilo de afrontar peleas importantes. El resultado fue óptimo pues recuperó el campeonato en diciembre del 2012 y sumó dos victorias sobre 'Cigano'.

Tras perder el campeonato ante Fabricio Werdum en la ciudad de México, una mala actuación que fue atribuida a la falta de preparación en la altura de la ciudad 'azteca', Velásquez noqueó a Travis Browne en UFC 200, lo que sería su último combate hasta el día de hoy. El excampeón tuvo que recuperarse de una serie de espolones óseos que le fueron detectadas en la espalda.

Su rival no es ningún principiante, Francis Ngannou demostró el poder que traen sus puños desde que debutó en UFC, lo cual lo hizo escalar posiciones hasta conseguir una oportunidad titular ante Stipe Miocic en UFC 220. Tras perder esa oportunidad, lució mal ante Derrick Lewis por lo que tuvo que reevaluar muchas cosas de su entrenamiento, haciendo finalmente un regreso triunfal ante Curtis Blaydes.

Tal vez la victoria donde se puede apreciar más el poderío de Ngannou fue la que consiguió ante Alistair Overeem. Un devastador KO gracias a un 'uppercut' que que pareció arrancarle la cabeza al kickboxer holandés. Definitivamente esta es la prueba más grande en la carrera del 'Depredador'.

UFC Fight Night: Velasquez vs Ngannou: Revive lo mejor de la ceremonia de pesaje

UFC Fight Night: Velasquez vs Ngannou: Cartelera oficial

Categoría Rival 1 vs. Rival 2 Método de victoria Round Tiempo Pesado Francis Ngannou vs Caín Velásquez Ligero James Vick vs Paul Felder Peso paja femenino Cortney Case vs Cynthia Calvillo Pluma Alex Cáceres vs Kron Gracie Welter Vicente Luque vs Bryan Barberena Pluma Andre Fili vs Myles Jury Gallo Jimmie Rivera vs Aljamain Sterling Gallo (Acordado en 140 libras) Benito López vs Manny Bermudez Mosca femenino Ashlee Evans Smith vs Andrea Lee Ligero Scott Holtzman vs Nick Lentz Peso paja femenino (Acordado en 118 libras) Jessica Penne vs Jodie Esquibel Gallo (Peso acordado en 138 libras) Renan Barao vs Luke Sanders Peso paja femenino Aleksandra Albu vs Emily Whitmire

UFC Fight Night: Velasquez vs Ngannou ¿a qué hora inicia el evento?

Velasquez vs Ngannou será el evento estelar del UFC Fight Night Phoenix, evento cuyo cartel principal está programado para iniciar a las 9:00 p.m. (hora peruana). Además, podrás seguir el MINUTO A MINUTO de la TRANSMISIÓN a través de larepública.pe.

UFC Fight Night: Velasquez vs Ngannou: ¿Qué canal transmitirá el evento?

Para poder presenciar este compromiso, podrás recurrir a la señal pública de Fox Sports.

Horarios del UFC Fight Night: Velasquez vs Ngannou

Ecuador: 9.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 8.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 10.00 p.m.

Colombia: 9.00 p.m.

Argentina: 11.00 p.m.

España: 3.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

España (Islas Canarias): 2.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Uruguay: 11.00 p.m.

Paraguay: 11.00 p.m.

Chile: 11.00 p.m.

Brasil: 00.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Bolivia: 10.00 p.m.

Venezuela: 10.00 p.m.

Italia: 3.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Francia: 3.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Alemania: 3.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Inglaterra: 2.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

¿Dónde ver EN VIVO el UFC Fight Night Phoenix: Velasquez vs Ngannou?

Si quieres disfrutar de este evento de MMA, en Perú puedes contratar en servicio de Movistar o DirecTV y seguir a los mejores peleadores del mundo. Asimismo, para ver UFC EN VIVO solo tienes que entrar ONLINE en LaRepublica.pe.