Real Madrid: Isco lanzó dura indirecta a Santiago Solari tras el Clásico contra Barcelona

La situación del futbolista malagueño, Isco Alarcón, en el Real Madrid no ha pasado desapercibida para nadie. El exjugador del conjunto 'albo', Rubén de la Red, habló sobre la situación del talentoso volante y afirmó que el club 'blanco' "no espera a nadie, en la plantilla son todos muy buenos y quien no está a la altura es pasado por encima de sus compañeros".

Ante este comentario, Isco contestó a través de sus redes sociales al exfutbolista del Real Madrid y lanzó, también, una indirecta al director técnico del conjunto de la capital española.

"Totalmente de acuerdo con De la Red, pero cuando no gozas de las misma oportunidades que tus compañeros la cosa cambia...aún así sigo trabajando y luchando mucho a la espera de ellas. ¡Hala madrid!", posteó en su Twitter oficial el malagueño.

Tras la respuesta de Isco, De La Red subrayó en sus redes sociales. "Mis palabras no son para criticar a Isco, sino para que se entienda la exigencia de jugar en el Real Madrid por los jugadores que te rodean. Si hablamos de Isco, lo hacemos de un jugador que ha regalado momentos mágicos en el Bernabéu, donde he escuchado corear su nombre bien alto".

La aportación de Isco Alarcón en los últimos partidos del Real Madrid ha sido prácticamente nula. Frente al Alavés disputó apenas tres minutos, lo que le provocó un gran enfado que escenificó con un feo desplante al 'indiecito'.

En el último Clásico frente al Barcelona correspondiente a la ida de semifinales de la Copa del Rey, Isco no jugó ni un minuto y se quedó en el banquillo todo el partido.