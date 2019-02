Emiliano Sala: encontraron el avión que transportaba al futbolista argentino [VIDEOS]

¡Nuevas pistas! Parte del avión en el que viajaba Emiliano Sala fue encontrado, según informaron a su familia. Un barco de búsqueda localizó el fuselaje en el fondo marino del Canal de la Mancha este domingo.

Según las primeras informaciones que llegan desde Inglaterra, el director de la búsqueda, David Mearns sostuvo que el avión Piper Malibu fue localizado en el Canal de la Mancha.

Hay que destacar que los cuerpos de Emiliano Sala (28 años) y del piloto de la aeronave David Ibbotson (59 años) aún no han sido encontrados.

En cuatro años en el Nantes, el atacante argentino anotó 42 goles en 117 partidos, lo que le valió su pase de 17 millones de euros para el el Cardiff City, de la Premier League. Precisamente, tomó un avión privado para incorporarse al club, que busca evitar el descenso en la liga máxima de Inglaterra.

Las familias de Emiliano Sala y David Ibbotson han sido notificadas por la policía.

Mearns, líder de la búsqueda informó que "Las familias de Emiliano Sala y David Ibbotson han sido notificadas por la policía. La AAIB hará una declaración mañana. Esta noche nuestros únicos pensamientos están con las familias y amigos de Emiliano y David".

La última noticia que se supo del delantero argentino fue el pasado 21 de enero cuando el avión que lo transportaba desapareció de los radares cerca de las Islas del Canal de la Mancha.

Se supo que Mearns estaba dirigiendo dos embarcaciones a través de un área de agua igual a cuatro millas.

Como se sabe, Emiliano Sala dejó el Nantes de la Ligue 1 y fichó por el Cardiff City de la Premier League días antes de su desaparición. El futbolista apareció en los titulares de todo el mundo en la última semana de enero cuando el avión desapareció en el Canal de la Mancha.

Shipwreck hunter David Mearns says that his crew have found the plane carrying missing Cardiff City player Emiliano Sala



Read more on this breaking story: https://t.co/tkLs5NGsRh pic.twitter.com/WZOCeNwOqX