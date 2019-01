Royal Rumble 2019: Naomi logró salvarse de eliminación con increíble salto desde la baranda

El Royal Rumble 2019 nos está brindando momentos para el recuerdo. En la batalla real femenina ya han habido dos situaciones espectaculares. A fin de seguir en pelea, Naomi y Kacy Catanzaro realizaron sendas movidas sorprendentes.

Naomi estuvo a punto de quedar eliminada tras un enfrentamiento con Mandy Rose fuera del ring en la que logró salir victoriosa. No obstante, recordemos que según el reglamento de los Royal Rumble, no estás fuera de combate si tus 2 pies no tocan el piso.

Precisamente, los pies de Naomi no lo tocaron, solo lo hicieron sus manos. La atleta de la WWE logró pararse con ellas y llegó de esa forma hasta una baranda. En ella se paró y saltó hacia las escaleras para salvarse de la eliminación.

Lamentablemente, cuando estaba a punto de ingresar al ring Mandy Rose regresó y la jaló de una de sus piernas, y le hizo tocar el piso. Como se recuerda, el luchador Kofi Kingston ya había hecho ese movimiento en una batalla real pasada. ¿Qué más nos traerá el Royal Rumble 2019?

