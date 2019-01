Grand Slam: El número uno Djokovic está de vuelta

Melbourne, Australia

El serbio Novak Djokovic dio un pasó más en su búsqueda del récord de siete títulos en el Abierto de Australia, tras vencer al francés Lucas Pouille por 6-0, 6-2 y 6-2, y clasificar la final de mañana, donde enfrentará nada más ni nada menos que a Rafael Nadal. Será el duelo número 53 y el octavo en una final de Grand Slam entre ambos.

Como se recuerda, en el 2012 los tenistas disputaron la final más larga de un Gran Slam precisamente en Australia, cuando el serbio ganó una épica batalla en cinco sets, tras cinco horas y 53 minutos de juego. “Nosotros podemos prometer una cosa y es que vamos a dejarlo todo en la pista. He jugado contra él muchos partidos, encuentros épicos. Por supuesto, aquella que duró casi seis horas en 2012. Espero que esta vez no dure tanto”, señaló ‘Nole’, quien perdió en cuarta ronda el año pasado en Melbourne, tras haber sido intervenido quirúrgicamente y no estar en su mejor nivel hasta que ganó Wimbledon, ahí su temporada dio un giro positivo.

“Era extremadamente improbable hace doce meses que me encontrara donde me encuentro ahora, un año después”, afirmó Djokovic, quien alista una estrategia para enfrentar al español.

“Él ha jugado impresionantemente bien durante todo el torneo. Esta final llega en el momento perfecto para ambos porque yo tampoco he jugado mal en mis últimos dos partidos. La gente va a disfrutar. Jugar contra él requiere un enfoque táctico diferente. Creo que mis primeros golpes están funcionando bastante bien durante este torneo y me estoy sintiendo bastante cómodo en la pista”, admitió.

Djokovic dejó escapar dos sets en sus seis partidos disputados hasta ahora en la presente edición del Abierto de Australia, uno frente al joven canadiense Denis Shapovalov (27º) en tercera ronda, el otro frente a ruso Daniil Medvedev (19º) en octavos de final. Nadal, por su parte, no ha perdido ningún set hasta ahora, lo que no le había pasado nunca en Melbourne.

sin problemas

“Uno de los mejores partidos de mi carrera en este superficie”, así graficó Djokovic el triunfo ante el francés Pouille. Y no es para menos, pues necesitó a penas una hora y 29 minutos para escalar a su tercera final consecutiva de Grand Slam y Nº 24 en el global.

Cabe señalar que el serbio llegó al cotejo ante Pouille descansado porque su rival en cuartos de final, el japonés Kei Nishikori, abandonó el cotejo tras 51 minutos de juego.

Osaka y Kvitova lucharán hoy por el título de Australia

La japonesa Naomi Osaka y la checa Petra Kvitova jugarán hoy muy temprano la final del Australian Open 2019. La ganadora tendrá doble celebración, pues no solo obtendrá el “The winner takes it all”: el trofeo del Australia Open, sino también la corona de la número 1 mundial.

Ni la jugadora nipona ni la zurda han estado nunca en el primer puesto del ranking WTA. Osaka, actual número 4 del mundo, está en su mejor posición y Kvitova, sexta, llegó a alcanzar el segundo puesto hace siete años, en octubre de 2011.

“Ya he jugado finales del Grand Slam, pero esta es un poco diferente, un poco especial, probablemente porque llega después de todo lo que he vivido”, señaló la jugadora checa.