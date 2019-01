Emiliano Sala: ¿Quién es el jugador argentino que desapareció en el mar de Inglaterra?

Perfil de Emiliano Sala. La mañana de este martes, el mundo se conmocionó con la pérdida del contacto del avión que transportaba al futbolista argentino, quien viajaba de Nantes, en Francia, a Gales para sumarse al Cardiff City. Su fichaje era un gran salto tras ocho años en el fútbol francés, pero los caminos para el delantero nunca fueron fáciles en el mundo deportivo, conoce más de su trayectoria a continuación.

El jugador argentino de 28 años no debutó en la Primera División Argentina porque con tan solo 20 años viajó al Viejo Continente para comenzar su carrera. Emiliano Sala se inició en el fútbol profesional en Us Orleans (2012), equipo de tercera de Francia, cedido por el club Girondins de Burdeos, dueño de su pase.

La adaptación de Emiliano Sala en el fútbol europeo no fue fácil, pero según recordó el propio futbolista en una entrevista con la agencia EFE en octubre pasado, no dejó de seguir su sueño.

"El periodo de adaptación no fue fácil, con otra cultura, otro idioma. Pero hacía lo que más me gusta, que es jugar al fútbol y eso me ayudó mucho”, dijo Emiliano Sala en octubre pasado al recordar que los primeros años en Europa fueron muy “duros” por estar lejos de su país y de su familia.

Tras su paso por Us Orleans, Emiliano Sala llegó en 2013 al Niort, de la segunda división gala, donde rompió todos sus récords goleadores del equipo francés tras lograr 18 tantos, pues nadie había anotado tantos goles con este equipo en una temporada.

Tras una temporada en el Caen, Emiliano Sala dio finalmente el paso adelante en FC Nantes, al que llegó en 2015, pues con solo 16 partidos llegó a los primeros puestos de goleador con la 'trilogía de oro' de PSG: Mbappé, Cavani y Neymar.

En cuatro años en este equipo anotó 42 goles en 117 partidos, lo que le valió su pase de 17 millones de euros para el el Cardiff City, de la Premier League británica. Precisamente, tomó un avión privado para incorporarse al club, que busca evitar el descenso en la liga máxima de Inglaterra.

Última publicación en Twitter

Antes de partir hacia su nuevo club, Emiliano Sala se despidió de sus compañeros del Nantes con una publicación en Twitter.

"La última. Ciao Nantes FC", publicó en sus redes sociales antes de subir al avión, el cual algunas horas después fue anunciado como desaparecido y que hasta el momento, es intensamente buscado.

Avión en el que viajaba Emiliano Sala desapareció

El avión en el que viajaba Emiliano Sala desapareció el lunes por la noche cuando volaba sobre el Canal de la Mancha. El delantero argentino había despegado del aeropuerto de Nantes-Atlantique rumbo a Cardiff, pero nunca llegó.

Dos helicópteros, dos aviones y dos barcos de rescate se encuentran en la zona y continúan con las labores de búsqueda.

Según trascendió, el avión que trasladaba a Emiliano Sala desde Nates hasta Cardiff pertenece Memet Dalhman, presidente de su nuevo club. El último contacto de la aeronave lo hizo una hora y 15 minutos en el faro de Casquets, una formación rocosa ubicada en el Canal de Mancha.

FC Nantes se pronuncia tras desaparición de Emiliano Sala

Mientras continúa la búsqueda del avión en el que viajaba Emiliano Sala, su antiguo club FC Nates se pronunció al respecto e indicó que mantienen la esperanza en que el futbolista sea encontrado “sano y salvo”.

"Este avión con destino a Cardiff se habría estrellado en el mar frente a las Islas del Canal. La dirección y el conjunto del club mantienen la esperanza y toda la familia del Nantes reza para que Emiliano y los otros pasajeros del avión sean al fin encontrados sanos y salvos", indicó el FC Nantes en un comunicado.