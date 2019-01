Diego Guastavino fichó por el Liverpool tras su paso por Independiente Santa Fe

El volante uruguayo, Diego Guastavino, dejó las arcas del Independiente Santa Fe por problemas personales y se desvinculó anticipadamente del club capitalino, luego de seis meses.

El conjunto 'cardenal' terminó de moldear su equipo para la campaña 2019 con la incorporación de diez futbolistas y la salida de algunos elementos que integraron el equipo el año pasado, donde no obtuvieron resultados esperados en el torneo doméstico y en la Copa Sudamericana.

No obstante, en las últimas horas, Independiente Santa Fe sufrió la salida del exUniversitario de Deportes. 'Guasta' no estaba en los planes de partida de la plantilla roja para el 2019, pero él mismo arregló su desvinculación con la directiva argumentando problemas personales que lo hacían regresar a su país.

¿A qué equipo? Liverpool FC de Uruguay anunció este martes el regreso de Diego Guastavino. El excrema jugó el Torneo Apertura del año pasado en el equipo 'charrúa'. Luego, emigró a Colombia donde defendió al 'Cardenal', dirigido por Guillermo Sanguinetti.

'Guasta', de 36 años, jugó 25 partidos oficiales con el ‘León’ oriental y anotó seis goles. Registra pasos por clubes como Concepción de Chile, Querétaro de México y el fútbol de Noruega.