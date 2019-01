UFC | Khabib Nurmagomedov a Conor McGregor: "Vivirás con esta vergüenza toda tu vida"

¿Revancha a la vista? El campeón mundial de peso ligero de UFC, Khabib Nurmagomedov respondió a las habladurías de Conor McGregor quien volvió a la carga contra el peleador ruso.

Khabib le hizo recordar a McGregor la pelea que tuvieron en octubre del 2018. En aquel combate que fue el evento estelar del evento UFC 229, 'El Águila' derrotó al 'Notorio' por sumisión al minuto 3:03 del cuarto asalto. Ese triunfo le valió a Khabib el campeonato mundial que hoy ostenta.

El mensaje del ruso fue muy escueto pero contundente. En su cuenta de Twitter escribió ""Vivirás con esta vergüenza toda tu vida". La publicación va acompañada de un gif del momento exacto en que Conor se rinde ante la llave de rendición aplicada por Nurmagomedov.

Cabe recordar que tras la pelea de UFC 229, se armó una batalla campal entre parte del equipo de ambos peleadores, así que esta rivalidad nunca tuvo un momento de reconciliación. Todo esto ha traído la idea de una revancha para el 2019, sobre eso se pronunció Dana White, presidente de la empresa más grande en el mundo de las MMA.

"Mientras todo salga bien, esta pelea podría pasar en 2019", aseguró el mandamás de la UFC, haciendo referencia a una posible sanción por parte de la Comisión Atlética para ambos gladiadores por la gresca de aquel 6 de octubre.



You will live with this shame all your life, bi...#tapmachine #mactaper pic.twitter.com/Mp109O2Rns