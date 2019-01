Real Madrid: Federico Valverde intentó un pase de taco 'a lo Guti' y terminó en tremendo blooper [VIDEO]

Ante la ausencia de Gareth Bale por lesión, el director técnico del Real Madrid tenía como opciones de recambio a Isco y Federico Valverde, el estratega optó por el mediocampista uruguayo, pero después de está jugada, tal vez lo piense dos veces para la próxima, luego del blooper cometido que promete hacerse viral en Youtube.

Y es que la situación de gol que perdió Valverde fue inmejorable. Tras un infructuoso ataque del Betis, el balón fue recuperado por Vinicius Jr. quien rápidamente jugó el balón a Valverde quien emprendió la carrera hacia el arco contrario sin marca cerca.

Entre todo el medio campo, no había obstáculos entre Valverde y el portero Pau Lopez. El arquero del Betis no salió a 'achicar', cosa que tal vez descolocó al volante que se llenó de balón y no supo que hacer.

Ante la inminente llegada de un defensor 'verdiblanco' y con los espacios cerrados para una definición, Valverde intentó un desesperado taco a Benzema quien llegaba acompañando la jugada. El balón quedó corto y el contraataque se desperdició.

Muchos usuarios de Twitter criticaron al volante uruguayo por perder esta clara ocasión de gol. Muchos de ellos compararon la jugada con una muy similar del año 2010, en la que Guti asistió con un 'taconazo' magistral a Benzema para anotarle al Deportivo La Coruña.