Alianza Lima contactó a exreferente y le ofreció ser asistente técnico de Miguel Ángel Russo [VIDEO]

Alianza Lima es el equipo que en esta temporada se está llevando las luces de los reflectores por los fichajes empezando por Miguel Ángel Russo. Ahora con el plantel casi armando, la directiva está buscando un asistente técnico peruano para que trabaje con el estratega argentino, y como requisito, éste debe ser de la casa.

Henry Quinteros, exjugador de Alianza Lima, confesó en una reciente entrevista que el club victoriano había tenido contacto con él y le propuso el cargo de asistente técnico para disputar la Liga 1.

“Sí he tenido llamadas de Alianza, recién he llegado yo por temas familiares y ahora me voy a integrar al máximo y a ver que opción se pueda dar, vamos a esperar”, dijo el exjugador para ‘SportCenter Perú’.

La posible llegada de Henry Quinteros al banquillo ‘blanquiazul’ jugaría un papel importante dentro del plantel, ya que siendo un exaliancista conoce la interna; además sabe lo que es jugar el campeonato peruano que presenta climas variantes. El ´Pato´ fue abordado por este tema y dio su punto de vista.

“Sin duda, no solo de sus mismos jugadores sino en general, a quien voy a enfrentar, a donde voy a ir a jugar, estudiar cómo es el terreno, la altura...”, expresó Quinteros ante la posibilidad de integrar el comando de Miguel Ángel Russo.

Alianza Lima: Henry Quinteros y su paso por Matute

Henry Quinteros tuvo dos etapas con Alianza Lima; la primera fue de 1998-2003, y volvió después de cinco año para jugar en 2008-2013. Con el club victoriano, el ‘Peto’ logró campeonar dos Torneos Aperturas (1999 y 2001) y el mismo número de campeonatos nacionales (2001 y 2003).