La Copa es su obsesión

La vida como el fútbol es una paradoja de emociones y de oportunidades. Cuando Sporting Cristal celebraba la obtención del campeonato nacional, el colombiano Alexis Mendoza se encontraba desempleado, pues en abril del 2018 el dueño del Junior de Barranquilla, Fuad Char, lo echó sin explicación alguna de los ‘Tiburones’.

El tiempo pasó y ahora Alexis encontró en el cuadro celeste el lugar perfecto para cobrarse su revancha deportiva y regresar a la cúspide del fútbol internacional. “Solo prometo trabajo. Trabajo y triunfos para mantener al club en donde actualmente se encuentra”, fueron sus primeras palabras tras ser presentado como nuevo técnico de Cristal.

Alexis sabe que debe trabajar muy duro para ganarse el respeto de la hinchada, que aún siguen sufriendo la partida de Mario Salas a Colo Colo. “La vara quedó muy alta y para igualarla hay que salir campeón y tener una buena participación en Copa Libertadores. Tiene que llegar el momento en el que peleemos por una Copa Libertadores. A eso es lo que apuntamos”.

El colombiano fue claro en indicar que aún no pidió ningún refuerzo, pues primero quiere conocer a sus jugadores para luego definir qué hace falta. “Hay que conocer lo que tenemos. No queremos cometer imprudencias. No nos queremos apurar, primero tenemos que ver lo que tenemos aquí”, indicó Mendoza.

Por su parte, Carlos Benavides, presidente bajopontino, sostuvo que están buscando al reemplazante de Marcos López, quien se fue a la MLS. “Hay que traer jugadores polifuncionales y que le sumen al ‘profe’. Estamos buscando tres refuerzos”.

Pretemporada celeste

Con la ilusión de realizar una buena Copa Libertadores y conseguir el bicampeonato, Cristal iniciará su pretemporada el lunes 14 de enero. Los jugadores fueron citados en La Florida, donde permanecerán concentrados por 15 días. Se tiene previsto que realicen trabajos a doble horario. El colombiano Alexis Mendoza exigirá a sus nuevos pupilos, pues el objetivo es llegar en perfectas condiciones al debut de la Liga 1. Sin embargo, antes de eso los rimenses jugarán algunos amistosos.

Fue el estratega de Emelec de Ecuador, Mariano Soso, quien confirmó que su equipo jugará dos partidos amistosos con Sporting Cristal. El primer encuentro se realizará el 30 de enero en Ecuador y el segundo duelo será el 3 de febrero en nuestro país.

Asimismo, la dirigencia celeste tiene previsto realizar un encuentro ante la U. de Chile en Concepción. Según anunció la prensa chilena, el duelo se desarrollará el 26 de enero, pero hasta el momento Cristal no confirmó nada. ❧

Christofer Gonzales es celeste

Después de tantas idas y venidas, se confirmó que el volante Christofer Gonzales es nuevo jugador de Sporting Cristal por las próximas cuatro temporadas. ‘Canchita’ llega al cuadro celeste como parte del arreglo entre Cristal y Colo Colo -dueño de la carta pase del exjugador de Melgar- por el fichaje de Gabriel Costa.

Los chilenos se llevaron a Costa, pero como parte de las negociaciones debieron ceder el 100% del pase de Gonzales y desembolsar 1 millón 200 mil dólares por el 80% del pase del uruguayo nacionalizado peruano.

Christofer se encuentra ilusionado con su nuevo equipo, pues su intención es regresar a la selección peruana y participar en la Copa América Brasil 2019.

Carlos Benavides

Presidente de Sporting Cristal

“Alexander Succar está citado para la pretemporada. Hasta el momento es jugador de Sporting Cristal y no recibimos ninguna oferta por él”.