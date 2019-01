Daniel Albero, el primer diabético en correr el Rally Dakar en moto

6 Ene 2019 | 17:44 h

Más allá de ser una de las competencias deportivas con más arraigo en el mundo, el Rally Dakar es también una gran oportunidad para demostrar que con determinación, se puede sobrellevar cualquier tipo de obstáculo, tanto en la pista como en la vida.

En la edición 2019 del Rally Dakar, el piloto español Daniel Albero se convertirá en el primer diabético en participar en la carrera más difícil del mundo, lo hará en la categoría de motos. La tarea no ha sido sencilla, el valenciano lleva varios años preparándose para esta competición y toda su historia está documentada en su página web: www.undiabéticoeneldakar.org.

Albero padece de diabetes desde los 10 años, pero está enfermedad no le impidió cumplir su sueño de convertirse en piloto profesional. El corredor tiene diabetes tipo 1 y con esta participación busca dar un ejemplo de vida a todos sus seguidores y a todos aquellos que sufren de alguna condición médica que los limita.

“En uno de estos campamentos, cuando era pequeño, me di cuenta de que no era la única persona que llevaba esta etiqueta: ser diabético tipo 1. Junto con otros niños de mi edad y la ayuda de los expertos pude aprender a valorar mi enfermedad y a normalizarla. Es por eso que no puedo dejar de lado mis inicios y ayudar humildemente a los niños que, como yo, están aprendiendo día a día a ser diabéticos”, relata Albero en su página web.

Para esta dura competencia, Albero cuenta con el soporte de Novo Nordisk, empresa farmacéutica enfocada en los cuidados de la diabetes.