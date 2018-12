UFC 232: Mira los espectaculares ingresos de Jon Jones y Alexander Gustaffson [VIDEO]

La lucha explosiva que sostienen Jon Jones vs Alexander Gustaffson tiene atento a todos los seguidores de las artes marciales mixtas. Las miradas de los amantes del arte de la lucha se posaron sobre cada uno de los competidores en su camino del vestuario al octágono que testificará al nuevo campeón del título semipesado como parte de la UFC 232.

La humanidad de los dos poderosos púgiles dieron detalles que despertaron la curiosidad de los asistentes y de quienes lo vieron por televisión. Durante el ingreso del sueco, Alexander Gustaffson, quien vestía una camiseta blanca, se escuchó la canción del fallecido DJ Avicii, Wake me up. El boxeador, nacido en Arboga, apareció ante el público bastante confiado, corriendo hasta la lona y abrazándose con los integrantes de su equipo, quienes lo respaldan.

Por su parte, y como es costumbre, Jon Jones, no se guardó nada. El estadounidense salió del vestuario y lo acompañó la música de Queen, con 'We are the champion'. A su paso, la canción varió y dio pasó a 'The champ is here', de Jadakkis. El luchador de Rochester se mostró muy confiado antes de ingresar a la lona, donde disputaría uno de los encuentros más importantes de su carrera.

Mira el ingreso de Alexander Gustaffson

Mira el ingreso de Jon Jones