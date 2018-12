UFC 232: Amanda Nunes vs Cris Cyborg en duelo de campeonas

Una batalla que arde. Este sábado 29 de diciembre, a partir de las 6:30 p.m. (hora peruana) vía FOX Action, se llevará a cabo una de las peleas coestelares de las Artes Marciales Mixtas más esperadas del 2018. Amanda Nunes y Cris Cyborg se verán las caras en el 'The Forum' de Los Ángeles, California por la UFC 232.

Cristiane Justino, más conocida como 'Cyborg', es la actual campeona peso pluma (66 kilos), mientras que Amanda Nunes del peso gallo (61 kilos). Ambas luchadoras brasileras se toparán en el UFC 232 bajo las normas de la primera categoría mencionada.

Asimismo, lo más atractivo de esta batalla es que ambas peleadoras llegan en condición de invictas. El registro de 'Cyborg' es de 20-1-0, mientras que, Amanda posee un 16-4-0.

“Tú te bajas de las peleas. Preocúpate por dar el peso y cuando estemos en la jaula entonces te voy a creer”, acotó ‘Cyborg’ en la previa. Pero Amanda no escatimó y disparó: “Ahí estaré, no debes dudarlo”.

Destacar que, esta pelea será la coestelar del evento principal que protagonizarán Jon Jones vs Alexander Gustafsson. Sin embargo, para muchos el combate de las 'garotas' es el más esperado por los simpatizantes del UFC.

