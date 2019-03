Guarderas sobre Municipal: “No es el sitio ideal para llegar a la Selección Peruana”

Apunta a la selección peruana. Después de dos temporadas defendiendo los colores de Deportivo Municipal, Rafael Guarderas habló sobre su paso por el club edil y señaló que dejó el cuadro que dirige Víctor Rivera porque aspira a cumplir un sueño que aún no ha logrado: ser convocado a la Blanquirroja.

“El balance de este año es positivo, jugué muchos partidos y tuve buenas actuaciones. Sin embargo, creo que el año pasado lo terminé mejor y más cerca de la selección. Pese a jugar más cotejos este año, no estuve nada cerca y creo que por eso hay que buscar el cambio”, dijo Guarderas.

“No sé si soy yo o algo más, pero siento que hoy por hoy Muni no es el sitio para llegar a la selección, que es mi objetivo. Si bien no se logró campeonar, que siempre fue la meta, hicimos bien las cosas con un quinto puesto merecido. Se hizo un grupo muy fuerte y eso fue la clave de todo. Le agradezco a los hinchas por estos dos años”, añadió.

Rafael Guarderas reveló que le gustaría regresar a Universitario de Deportes, club del cual es hincha, pero que aún no ha recibido un llamado. Aunque si comentó que se fue fastidiado de Municipal por la forma en la que le comunicaron que no le renovarían.

“No me voy con bronca de Muni, aunque la manera en la que me comunicaron que no querían contar conmigo no fue la mejor. No estoy dolido, ya que dejo algo importante y siempre va a ser un lugar donde tenga las puertas abiertas”, concluyó.