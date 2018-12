UFC 232: Jon Jones se disculpó con los fans por el cambio de sede para el evento

UFC 232, el último evento de la compañía de artes marciales mixtas en el año, sufrió un cambio de sede que ha causado la molestia de los fans y peleadores. La razón de este suceso se debe solo a un hombre: Jon Jones.

la Comisión Atlética de Nevada le negó la licencia a Jon Jones la semana pasada luego de que diera positivo por una sustancia prohibida, pero en una cantidad mínima.Se trató del metabolito M3, el mismo que en 2017 le generó su suspensión por un año y que le despojen el título peso semipesado.

El poco tiempo de anticipación y la negativa de la Comisión de Nevada, la cual quería una investigación más completa, motivó a que Dana White, presidente de UFC, cambie de sede a Los Angeles, California. Un estado donde sí le otorgó credenciales a Jon Jones para su pelea contra Alexander Gustafsson por el título vacante semipesado. Por supuesto esto al resto de peleadores en la cartelera no les gustó.

"Me siento mal por los fanáticos. A los peleadores del UFC 232 que vi en persona me disculpé. Hasta ahora, todos han dicho que me han perdonado, y creo que debo priorizar mis emociones y guardarlas para después de la pelea. Después tengo planeado de alguna manera devolverles a los fanáticos lo que perdieron", dijo Jon Jones en una entrevista al portal MMA Junkie.

Jon Jones agradeció el gesto de algunos fanáticos y compañeros de equipo que lo animaron por este mal momento que pasó.

"Mucha gente me escribió las cosas más positivas, y todos los mensajes fueron prácticamente iguales. 'No puedes permitirte debilitarte emocionalmente tan cerca de la pelea. Mantente enfocado y haz lo mejor que puedas. Controla lo que puedes controlar', y eso es lo que estoy haciendo", sostuvo.