Sergio Markarian apoya llegada de Yotún a Cruz Azul: "Es una joya polifuncional"

El extécnico de la selección peruana, Sergio Markarián, fue entrevistado por el diario Record de México sobre la posible llegada de Yoshimar Yotún al Cruz Azul de la Liga MX y no tuvo problemas en elogiar el juego del futbolista nacional, considerándolo un fichaje de peso para la 'Máquina Cementera'.

“Es un jugador rápido, muy veloz, agresivo para marcar, de muy buen pase. Y a esta altura con un Mundial encima, es cada vez un jugador más formado. Es buena opción para Cruz Azul. No tendrá ninguna complicación para adaptarse. No sé en qué posición lo vayan a utilizar, pero no creo que tenga complicaciones", manifestó el estratega uruguayo.

Yoshimar Yotún juega desde el 2017 en el Orlando City de la MLS, donde es titular indiscutible y figura del equipo. El anuncio de la prensa mexicana sobre su llegada al Cruz Azul sorprendió a todos porque fue una negociación que estuvo en secreto.

Markarián dirigió a la selección peruana desde 2010 hasta 2013 y durante ese tiempo siempre tuvo considerado a Yotún en la 'Blanquirroja'.

“Ha crecido enormemente. Sobre todo ha ido controlando su agresividad. Se le ha hecho cada vez más inteligente en el manejo de su capacidad de marca y se ha hecho muy 'criterioso'. Tiene una agresividad en el juego y una velocidad en el traslado al ataque que es muy común de ver en el futbol mexicano”, concluyó el también ex entrenador de Cruz Azul.