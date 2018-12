WWE: Natalya vence a 7 luchadoras y retará a Ronda Rousey por el título femenino de RAW

Una espectacular lucha cerró con broche de oro el programa de este lunes de WWE Monday Night RAW. Ronda Rousey, la actual campeona femenina de la marca roja, lanzó un reto abierto que tuvo una respuesta que la exmonarca de UFC no esperaba.

Stephanie McMahon apareció en el ring acompañada de todas las luchadoras del roster y anunció que 'Rowdy' defendería el título la próxima semana ante la ganadora de una lucha 'ruleta rusa' que serviría de evento estelar del programa.

El combate contó con 8 de las mejores exponentes de la empresa, cada una de ellas se enfrentarían la una a la otra en orden aleatorio, ingresando a la lucha una vez que la anterior haya sido eliminada. Al final, la última que quede en pie de las 8 participantes, sería la retadora de Rousey.

La lucha empezó con Alicia Fox y Bailey en el ring. Fue está última quien venció, no solo a 'Foxy', sino también a Dana Brooke. Sin embargo, el cansancio de la 'hugger' se hizo evidente y no pudo superar a Mickie James.

La alegría no le duró mucho a la veterana gladiadora pues Ember Moon se encargó de eliminarla. La siguiente en ingresar fue Natalya y el combate ante Moon fue realmente emocionante.

La hija de Jim Neidhart, dio su mayor esfuerzo para vencer a Ember Moon, Ruby Riott y, finalmente a Sasha Banks, sorprendiéndola con un apretadísimo 'francotirador', a 'La Jefa' no le quedó otro remedio que rendirse.

Natalya celebró mirando al cielo, en clara dedicatoria a su fallecido padre. Ronda Rousey subió al ring para felicitar a su amiga, no obstante, en el próximo programa de RAW deberán dejar de lado la amistad para enfrentarse en el centro del ring por la presea máxima de la industria.